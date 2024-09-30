【自由副刊】 郭品潔／拉法葉墓園

◎郭品潔

◎郭品潔

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和平勝利路口

馬車，南瓜

帶著火焰

從天而降的載具

撤離區視野良好

茱麗葉與羅密歐

對聲名不值一顧

共度了無新意，住家

又不在家的時光

生之幻覺消失

對望的眼睛收乾

天色丈量所有尺碼

非必要的機能化做青煙

無體繁殖萬千於

拉法葉墓園

車水馬龍的現場

諸事悄然而至

每天皆是復活節

黃玫瑰，秋英

垂淚天使

凹凸的銘文

紙人戴起高帽

半個城市的子民曾經

為了之前的事，像林子

裡的一棵樹那樣站在這裡

用鼻孔呼吸

避免露出牙齒

因為之前的事

送來拉法葉的生靈

不靠吞吞吐吐過活

不必當心似曾相識

不慈善，不怪罪

守住清白的弦月

清喉嚨時撥開旗幟

幽會之夜，讓它

愛上眠床，許下諾言

像一棵樹那樣分泌半徑

辦到慢慢能夠辦到的事

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