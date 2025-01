【自由副刊．夏日歌單】 李桐豪／September

◎李桐豪

下了好幾天的雨,待天氣放晴後重返游泳池,撲通下水,心臟一陣緊縮,隨之是陣陣刺骨的寒意,環顧四周,八個水道,包括自己,只有三個泳客,滿眼蕭瑟。5月1日開放的戶外池,將在9月30日關閉,換言之,夏天只剩下九天了。而SONY防水隨身聽不早不晚,就剛剛好過了保固的第三天,沒有歌單,只能靜默地游泳,在心裡默默唱著陳綺貞〈小步舞曲〉,「好不甘心喔,整個夏天都快過完了,好像什麼事都沒有做。」張士豪《藍色大門》恨恨地說道。但自己比他充實太多了:夏天都在追金馬經典影展,補看許多的夢露、赫本,They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Katherine, Lana too. Bette Davis, we love you!

也複習馮客的中國三部曲。毛澤東待在中南海,若非躺在床上,就是在泳池,他熱愛游泳,然而他在水中悠哉划水,腦筋一個瘋狂的念頭,就足以在中國掀起驚濤駭浪,就是幾千萬人的死去。自己從5月1日到9月21日,游了一百二十七次,合計一百五十二公里,依舊是水波不興,天下太平,心裡唯一的漣漪,就是結識了新的朋友,純白色的小浪。

「如果你每天四點來,那我會在三點開始期待」,喜歡游第三個泳道,因為離出入口最近,黃昏的時候,新朋友來的時候,第一眼就可以看得到。一邊游,一邊等待,心裡想著整個夏天聽過的歌,一開始都是悲歌,但後來很歡快的旋律,都是哪些歌?記不得了,未料一個抬頭換氣,我卻看到你,親愛的前任。

世界上有那麼多城鎮,城鎮中有那麼多游泳池,你偏偏走進我這座。

First of May/十面埋伏/對不起我愛你/Beautiful Boy/慢冷/When I’m Sixty Four/山丘/Mr. Curiosity/Perfect Day/今天世上所有地方/I’ll Be There for You/Smells Like Teen Spirit/說謊/You Only Tell Me You Love Me When You’re Drunk/Millennium Mambo/Easy/忘記歌詞。

全都想起來了,整個夏天,游泳池聽的歌。編排了一份歌單,在耳機裡,也在專欄裡――小說家的特權,寫死一個人的特權,藉由書寫企圖遺忘你,也企圖讓你內疚,讓你也痛苦我的痛苦。明明說好一起去看《再見機器人》,到頭來我只能一個人隻身前往,我被你留在電影院,一如機器人被狗狗遺留在海邊,孤孤單單。

然而你在岸上對我打招呼,我跟你寒暄,那樣若無其事,又覺得自己的痛苦沒什麼。想想真的沒什麼,寫文章的時候自以為精緻的傷悲,其實跟Dcard上錯字連篇的愛情文章也沒什麼兩樣:兩個人相愛了,因為太熟悉太安逸,因為誤會,因為粗心、不珍惜,因為這個或那個原因分開了,兩個人各自幸福,各自安好,沒有誰的愛比較稀罕,比較了不起。

「你來求和的嗎?」「屁啦。」你曬得那樣黑,笑得那麼好看,不可能沒有故事發生在你身上,我故意和你多講一點話,拖延一點時間,拖延到新朋友的到來,他比你可愛,比你粗大,怎樣都是我贏,然而腦海中卻有旋律竄出來。

Ba-dee-ya (dee-ya, dee-ya), say, do you remember?

Ba-dee-ya (dee-ya, dee-ya), dancin’ in September

Ba-dee-ya (dee-ya, dee-ya), golden dreams were shiny days

想到狗狗和機器人跳舞的畫面,〈September〉。嘿,也許我們都認識了新的人,學會新的歌,會跳新的舞步,但我跟你一起跳的那支舞我都沒忘記喔。笑著笑著就想哭,沉到水裡去,就像躲進一顆眼淚裡。

幹,「那麼認真,只是想要你了解,但,還是錯過了。」動彈不得的機器人被遺留在海邊,做的每一個夢都是他飛奔到狗狗的住處,按下門鈴,我也是。全世界我沒有愛過你那樣愛過別人噢,整個胸腔快爆炸了,浮出水面,故作無事對著你笑,咧嘴笑得像一個傷口。

我在池邊,你在岸上,新朋友準時抵達了泳池,不早不晚,從出入口就要走進來,那麼好看的男孩子(走向前任和現任的男孩子),其實不應該悲傷,我們都快樂了,不是嗎?但悲傷的是,失去彼此的我們,居然也快樂了。●

