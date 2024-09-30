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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．戲看人生】變裝 從驚訝到驚喜

2024/09/30 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

說到傳統與保守家庭，大家會想到什麼地方呢？許多故事都從「那個民風保守的小鎮」開始，相對的就會有叛逆、格格不入的主角，因行事作風不容於家庭、家鄉，被迫離鄉背井求發展。《我的媽媽開GAY BAR》（Stage Mother）故事背景雷同，跳脫框架的主角是那個兒子出櫃不被認同，離鄉背井客死異鄉後，在德州小鎮接到消息的母親。她不顧老公反對，堅持遠赴舊金山參加兒子告別式。

主角梅碧琳的日常是照顧老公起居，看電視和妹妹聊天，還有在教堂擔任唱詩班指揮，直到某日接到獨子瑞奇的律師通知，瑞奇已逝，將舉行追思會，還有遺囑要交付。梅碧琳十分震驚與傷心，找出兒子童年的生活影片追憶，老公卻潑冷水，叫她不要再看，他們早就沒有這個兒子，不要再想了。

老公的冷漠言語，卻促成她的決心，收拾行李，買了機票直飛舊金山，悄悄走進教堂，瑞奇朋友變裝上台的表演，讓她情緒潰堤，當下離開教堂。這讓瑞奇的同居男友Nathan更是氣憤，拒絕讓她進家裡。幸好遇見瑞奇閨蜜Sienna，暫時住進其家中，協助照顧寶寶，透過Sienna更了解瑞奇多年來的生活，並知道兒子是一家GAY BAR老闆。

儘管她早知道兒子的同志身分，第一次走進變裝俱樂部，卻從驚訝到驚喜，各種複雜情緒湧現，逐漸認識兒子的朋友和同事，讓她將多年「失去」兒子的遺憾，完全轉移。看似她心疼這些大孩子們所承受的，更像是把她沒有完成的母親角色，透過陪伴、傾聽、支持乃至捍衛，不僅享受這樣的新角色，也成為無條件接納、理解、貼近兒子的母親。

梅碧琳發現俱樂部生意不好，看出表演方式須改變，發揮專長教大家用原音現場演唱，練習和聲及新腳本，果然吸引許多客人……她從瑞奇的媽媽變成大家的媽媽，更化解了其他母親與孩子間的僵局。

故事總有波折，原本瞞著老公，以處理遺產為由延遲回鄉，未料老公直接找上門，發現真相、逼她選擇，她只好將俱樂部交給Nathan，黯然返家。回鄉不久她便明白，人總得面對選擇，只有自己改變，無需期待他人，連她保守的妹妹都能看出來，她在舊金山過得比較快樂，她終於選擇開創新的生命意義。

電影結尾梅碧琳首次上台唱歌，背景螢幕投放瑞奇生前的表演片段，像是母子隔空對唱，呈現出穿越時空的愛，十分令人動容。

這部電影連想到台灣變裝皇后妮妃雅，在美國知名節目《魯保羅變裝皇后秀》拿下總冠軍，而名聞國際。得獎後媒體開始報導他的故事，特別是妮妃雅母親是如何給予孩子支持，讓他從看似內向害羞的孩子，一站上舞台就發光，展現個人魅力自信，親子間情感流動的祕訣，在於尊重個別差異，相信彼此都有能力找到自己的路。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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