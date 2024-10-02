【自由副刊】 林水福／《源氏物語》的幾個文學特色

圖◎吳孟芸

◎林水福 圖◎吳孟芸

《源氏物語》是世界最早的長篇虛構小說，已有阿拉伯語、義大利語、克羅埃西亞語、西班牙語、斯洛維尼亞語、坦米爾語、中文（繁體、簡體）、德語、匈牙利語、韓語、法語、葡萄牙語、蒙古語、泰語、阿薩姆語（印度）、烏克蘭語、烏茲別克語、烏爾都語（印度）、英語、荷蘭語、奧迪亞語、泰米爾語（印度）、捷克語、芬蘭語、印地語（印度）、旁遮普語（印度）、泰盧固語（印度）、緬甸語、越南語、波斯語、立陶宛語、羅馬尼亞語、俄語、馬拉雅拉姆語（印度）等，且不斷增加中。

登場人物達四百多人，描寫源氏三代的愛憎情恨，曲折而又複雜的人生，裡頭包含七百九十五首和歌。單是這些數據，就不是一般小說所能達到的。

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人性刻畫深刻、描寫突出、情節起伏跌宕，故事吸引人等一般稱讚傑出小說的常見用語，我想就不再贅述。

這一部可稱為「曠世傑作」，內容可謂「博大精深」的小說，實在難以短短數行字說得清楚的。

以下僅就個人心得，略述這部小說的幾個文學特色。

一、朦朧描寫法

物語，是從口頭傳承的說話、傳說演變過來的，轉化為文章時，依然留下從口傳入耳朵的特徵。類似中文的說故事，本是朗讀的作品。《源氏物語》的作者描寫景物時，不著重客觀、分析的記述，而是將作者的感情與描寫對象的氛圍同時包含的表現方式。

雖然傳達了整體的氛圍，主體與客體的區分並不明確，而是模糊的。具有這種特質的原是物語的表現，日本學者稱為「朦朧描寫」。例如〈桐壺〉帖的這段文章：

秋初，有一天颳起像颱風的強風，頓感寒意侵人的黃昏時刻。皇上如往常懷念起桐壺更衣和小皇子，於是派遣叫靭負的命婦（譯註：韌負；衛門府武官之總稱。命婦，屬中級女官，父兄或丈夫為韌負，故有此稱。）到桐壺娘家。

（中略）

命婦抵達更衣的娘家，車子一進門，就感受到家中彌漫著無可言喻的蕭條、寂寞氣氛。

老夫人過著寡婦的生活，珍重養育的獨生女兒，為了不輸人面子，內外好好整修，維持體面的外觀。自從更衣逝世之後，悲傷之餘，無暇顧及，任由雜草叢生。許是寒風蕭瑟，庭院看來更為荒蕪。只有月光，連茂盛的雜草也擋不住，明朗地照射著。

上文是桐壺更衣逝世後，小皇子送回更衣娘家，暫時由祖母照顧。桐壺帝懷念小皇子，於是派遣命婦到桐壺更衣娘家探望。命婦抵達更衣娘家時看到的「門前景象」。

桐壺娘家的門口、庭院，到底長什麼樣子？我們只看到「像颱風的強風」、「月光」、「茂盛的雜草」，其他的具體事物，一概不知。

這段文章的重點不在於具體描寫桐壺更衣娘家的客觀性景觀，而是包含了住在這裡的更衣母親、還有來訪的命婦的心情，以及背後桐壺帝的心情的自然。

物語的作者原則上與作品中的人物合為一體，選擇以這個場面而言，「必要的自然」。其餘的，委之於讀者的想像力──這可稱為「物語」描寫的形態。

整體看來，作者似乎選擇了聽覺性事物──強風、月光、雜草。

（對於小地方的描述，還是採具體說明。）

二、文章的節奏感

《源氏物語》的文章，除了適合朗讀，也適合默讀。

《源氏物語》時代，相傳貴人之間，讓侍女朗讀物語，自己邊看以物語的場面畫成的繪卷，邊聽朗讀的鑑賞方式，應該與散文富有節奏感大有關係吧！

實際的例子，在《紫式部日記》和《源氏物語》〈東屋〉帖裡可以見到。散文，重視節奏的特性，留存在後世長久的日本文章裡，成了傳統文章美的一種形態。

《源氏物語》有許多所謂的「名文」都是富有節奏感的。翻譯成現代日文或外文，究竟能保留多少？除了考驗譯者之外，還牽涉到《源氏物語》原文的連綿體，以及同一句子裡包含尊敬語與謙讓語的雙重敬語的特性，即使翻譯成現代日文也必須加以調整，（換句話說這種特性減少或消失不見了！）何況是外文？

不過，現代日本作家普遍重視文章的節奏感，或許與《源氏物語》也不無關係？

三、和歌也是一種會話

《源氏物語》裡紫式部創作的和歌，具有酬酢、述懷、情詩贈達等作用，從敘述到和歌，又從和歌直接接續到敘述部分。「情節」是連貫、一體的。

對當時的人而言，和歌常被當成洗鍊的會話使用。從和歌到敘述部分是無縫接軌。如〈第十章《源氏物語》裡的和歌及其中譯〉中說的，和歌不是如章回小說引用古詩文那樣，也不是「附錄」，而是與前後的敘述渾然成為一體。「跳過」和歌，底下的敘述可能就接不上，或者會有所曲解。

特別說明，當時和歌的文體與敘述的散文文體是一致的，都是當時侍女們使用的「口語文」。

四、作者常跑出來發言的「草子地」

一般稱《源氏物語》為世界最早的長篇虛構小說，這部名為物語的小說，一大特色是敘述者＝作者，經常露臉，跑出來說話。日文稱為「草子地」（そうしじ）。如何定義它，目前尚無決定性說法；不過，中野幸一的說法應是大家最能接受且常引用的，他說：

在物語的敘述裡，作者跑到物語的表面來，做感想、批評、說明等直接發言部分，或者被認為作者意識到讀者的部分，稱為「草子地」。

中野幸一將《源氏物語》的「草子地」分類成說明、批評、推量、省略、傳達、強調、感動、旁觀。這部物語原則上是侍候主角的侍女筆記所見所聞，基本上是侍女的語調、口吻。如〈蓬生〉帖的末尾：

那個大貳的夫人上來京城時感到驚訝的事啦，還有侍從替小姐的幸福樣子感到高興，對自己那時沒有再忍耐的膚淺感到後悔不已等，不待問也想說，只是今天頭很痛，心煩，沒心情繼續寫下去，等以後有機會想起來再說吧！

末摘花堅守舊邸等候源氏，終於雲開見日，苦盡甘來，源氏將末摘花遷居東院妥善照顧。曾經要末摘花去服侍他女兒的末摘花的阿姨，聽到源氏的眷顧的驚訝狀，侍從侍女的高興樣子等，（作者露臉）說：「今天頭很痛，心煩，沒心情繼續寫下去，等以後有機會想起來再說吧！」

這些表示推測、省略、批評、話題轉換等的「草子地」，顯示敘述者強烈意識到面對面的聽者所做的發言吧！

結論是《源氏物語》雖是「書寫」的物語，卻是以「說」（語り）為前提，在這種意識下進行書寫的作品。

因此，作品中尤其是登場人物之間的對話或書信往還，彼此不會以二人之間的關係互相稱呼，而是面對讀者（聽眾）以大家熟悉的職稱稱呼。例如：〈葵〉帖，葵之上逝世後，源氏留在葵之上娘家一段時日，決定參謁桐壺院，於是寫信給左大臣夫人。信上寫道：

「桐壺院多次垂詢近況如何？所以今天我想去拜見。雖是短暫外出，但想到能夠苟活到今日，不勝悲傷，心亂如麻。本想當面辭行，又恐怕徒增您的傷悲，所以就不過去了，還請您能夠見諒！」

「院におぼつかなかりのたまはするにより、今日なむ参りはべる。あからさまに立ち出ではべるにつけても、今日までながらへはべりにけるよ、と乱り心地のみ動きてなむ、聞こえさせむもなかなかにはべるべければ、そなたにも参りはべらぬ。」

上文原文明顯寫的「院」即桐壺院。如果譯成「父皇」變成站在父子關係的稱呼。《源氏物語》強烈的面對讀者說話（語り、敘述）的本來特性就消失了。

同一帖稍後邊，源氏與岳父左大臣之間的對話裡也出現這樣的描述：

左大臣強作鎮定的樣子，讓人深為同情又心疼。源氏也強忍著眼淚說道：「雖說人的壽命短長不一定，是世之常情，不過，這事一旦降臨自己身上，悲傷之深實在是無可比擬的。院那邊，我會將這情形上奏，相信院也能夠體諒的！」

原文是「院にも、ありさま奏しはべらむに」。可惜以往的譯者都未能注意到《源氏物語》這一特性，譯成：「小婿自當將此情狀向父皇奏聞，定能深蒙鑒察。」《源氏物語》強烈面對讀者的敘述特色消失了。

至於中文翻譯裡出現的「孩子的爸，孩子的媽」這類現代小說中父母彼此的互稱方式，《源氏物語》裡基本上是不存在的。因為，作者（敘述者）面對讀者「敘說」，而不是登場人物之間的「對話」。●

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