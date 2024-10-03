明華園總團策畫重塑經典大戲 《金娘》、《三抄府》大稻埕戲苑週末演出

明華園黃字團《三抄府》改編自演義小說《孫龐演義》，是國家文藝獎劇作家陳勝國重新編寫的傳統老戲。（明華園總團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕明華園藝術家族95年來累積豐富的拿手好戲，經明華園戲劇總團策畫重塑經典，將於本週在台北大稻埕戲苑連番上演，包括10月5日由藝華園演出本土新編《金娘》，以及10月6日由黃字團呈獻經典古冊《三抄府》。明華園總團長陳勝福表示，這次特別讓長期活躍在外台廟會的第3代藝華園與黃字團，在一個週末推出雙大戲，希望藉由新生代演員重新詮釋，展現明華園藝術家族豐沛的創作能量。

明華園第3代媳婦晨翎飾演西拉雅女英雄金娘（左）、陳子豪飾演抗清領袖林爽文。

（明華園總團提供）

週六先登場的《金娘》，由陳勝福擔任藝術總監，與玄字團團長陳勝發編導，共同重塑經典。《金娘》改編自「流氓教授」林建隆的原住民史詩小說《刺桐花之戰：西拉雅台灣女英雄金娘的故事》，描述200多年前，台灣三大民變之一的林爽文事件中，帶領族人反清，卻被遺忘的西拉雅女英雄「金娘」，由明華園第3代媳婦晨翎擔綱主演，詮釋允文允武、集智慧與勇氣於一身的奇女子；第3代武生陳子豪飾演民變領袖林爽文。

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家族傳承，第3代晨翎（右）帶兒子陳玄宙飾演姊弟。

（明華園總團提供）

週日上演的《三抄府》，改編自演義小說《孫龐演義》，由藝術總監陳勝福與黃字團團長陳勝國編導，共同重塑經典。《三抄府》是明華園老團主陳明吉的拿手好戲，堪稱明華園的「帶家齣」（看家戲），陳勝國以現代劇場編導手法重新編寫，敘述孫臏受到龐涓陷害被削足後裝瘋，朱亥將他藏匿於家中，引來龐涓多次抄府，在孫臏的巧計安排下，與龐涓碰撞出詼諧逗趣的火花。3個主人翁由明華園第3代媳婦翁妙嬅、第3代武生陳子豪、第2代丑角陳靖瑋主演。

明華園第3代媳婦翁妙嬅飾演孫臏。（明華園總團提供）

陳勝福表示，大稻埕是傳統藝術很重要的據點，早期就有「戲窟」之稱，傳統表演藝術活動興盛，明華園藝術家族的青年演員這幾年將「大稻埕戲苑」做為作品發表的新據點，無論是全新的創作或是重新詮釋的舊作，都讓青年演員累積室內劇場的製作經驗，也希望讓觀眾欣賞到新編和傳統兩種不同風格的精采歌仔戲。演出詳情可詢OPENTIX。

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