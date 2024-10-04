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【藝術文化】吹笛人室內樂團秋季音樂會 豐富曲目以音樂看世界

2024/10/04 05:30

「吹笛人室內樂團」將舉辦秋季音樂會，左起鋼琴家王一心、長笛家陳怡多、廖薏賢、楊慧君、張翠琳、胡志瑋、林于斐、馬曉珮、賴韻帆、黃貞瑛。（新象提供）「吹笛人室內樂團」將舉辦秋季音樂會，左起鋼琴家王一心、長笛家陳怡多、廖薏賢、楊慧君、張翠琳、胡志瑋、林于斐、馬曉珮、賴韻帆、黃貞瑛。（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣長笛教母樊曼儂與施威錦先生於1998年共同發起成立的「吹笛人室內樂團」，每年定期舉辦音樂會，成員也常獲各種國內外長笛及室內樂大賽獎項。今年第一次以樂團報名傳藝金曲獎，就獲得「音樂類」最佳演奏獎，再度驗證樂團堅強的實力。樂團將於10月6日舉辦秋季音樂會，帶領觀眾以「音樂看世界」。

吹笛人室內樂團20多年來，已經發展到第4代，樊曼儂提到歷年來才華橫溢的長笛家和鋼琴家成員，如數家珍，初始團員包括長笛家張翠琳、蔡純靖、黃貞瑛、林薏蕙、馬曉珮、藍郁仙、與鋼琴家徐嘉琪；中生代與新生代林尚蓉、胡志瑋、廖薏賢、楊慧君、潘竫詒、楊智越、林于斐；還有新鮮人郭士霆、賴韻帆、陳怡多以及鋼琴家王一心等。

樂團成立至今，不僅定期舉辦音樂會，也發行過5張專輯，今年以第5張專輯《吹笛人逍遙遊．當代長笛室內樂精選》，首度參加傳藝金曲獎就得獎，樂團團長張翠琳先解答等了20餘年的原因，笑說因為以前不知道要報名，但談到得獎感想時則表示，「當評審老師喊出『吹笛人室內樂團』的時候，確實對我們來說是很大很大的鼓勵。」張翠琳說，樂團成員分散各地，平常有各自的工作，每次排練與演出，團員們都盡可能排除困難配合大家、成就團隊的合作。

此次音樂會曲目，包括C. P. E. Bach的《D小調三重奏鳴曲》給2部長笛與鋼琴；Herman Beeftink的《凱爾特森林》長笛3重奏與鋼琴幻想曲；Leonardo de Lorenzo《給3支長笛的第31號華麗超技隨想曲》；Nicole Chamberlain的《模仿》給4部對唱短、長笛；Michal Rosiak的《詼諧曲》為5部長笛；台灣作曲家洪千惠的《樂之樂》為長笛合奏團與鋼琴；Georges Bizet的《兒童遊戲》改編給長笛合奏團之組曲；Derek Charke的《7拍拉格》給長笛4重奏。

曲目規畫設計以不同的長笛編制，展現長笛音樂的多樣性與聲響，並以多元化的曲目，展示不同文化背景下的長笛音樂作品。由長笛家張翠琳、黃貞瑛、馬曉珮、藍郁仙、胡志瑋、廖薏賢、楊慧君、楊智越、林于斐、郭士霆、賴韻帆、陳怡多，攜手鋼琴家王一心，10月6日下午在國家兩廳院演奏廳演出。

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