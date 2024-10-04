【藝術文化】反思人神關係 翃舞1＋1雙舞作週末登場

翃舞製作舞者詮釋《神話》中的寧芙女神。（翃舞製作提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣編舞家賴翃中與義大利編舞家喬凡尼‧因索多（Giovanni Insaudo），以各自家鄉神話為靈感來編創的2件作品《天穿Glanced Crack》與《神話Mitici》，將於週末在台北表演藝術中心，由翃舞製作共10位舞者，以1+1雙舞作呈現。

舞者排練《天穿》。（photo by Franco Wang，翃舞製作提供）

製作團隊翃舞製作藝術總監賴翃中來自屏東客家家庭，小時常聽媽媽說：「正月二十是天穿日，要放下工作。為了感念女媧補天，以前的祖先那天不會耕田、不會織布，讓天地休養生息，避免鋤頭或針線把天地弄出破洞或裂痕。」但媽媽其實是即使辛苦也什麼都做的硬頸精神，因此，賴翃中編創《天穿》，以「屋漏痕」書法意境為美學靈感，反思人生的遊戲規則與文化裡的族群意識，叛逆又溫柔地回頭探問：為什麼人要一直硬頸一直拼？萬物因裂痕而不完美、需要疲憊拚搏，卻也得到生機，在拚搏與修復間該如何平衡？

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另一位編舞家喬凡尼，來自滿布古希臘神殿遺跡的西西里島，是目前在歐洲炙手可熱編舞家，他以希臘神話裡的寧芙女神為核心，打造風格艷烈的《神話》，翻轉人神關係。喬凡尼說，「完美的神也會羨慕人類的真誠與不完美吧？這次，就讓神為人起舞，感謝幾世紀以來未曾感謝過的人類的供奉。」

翃舞製作表示，去年喬凡尼來台，與翃舞舞者一起完成《神話》，讓舞者們化身希臘神話中的寧芙女神，凝視闖入的人類而驚愕，卻也嫉羨人類的不完美。正式演出時，舞者需裸露上身，如同描繪希臘諸神的名畫；而到了《天穿》，舞者們則將立刻轉換，舞出面對人生裂縫的複雜心境。

10月5、6日，在台北表演藝術中心藍盒子劇場演出，詳詢OPENTIX。

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