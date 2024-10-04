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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活大補帖】別自以為很重要

2024/10/04 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／蕭福松

英國文學家蕭伯納有這麼一段軼事，他一日閒著無事，在公園裡和一個不認識的小女孩隨意瞎扯玩耍了大半天。黃昏準備回家時，蕭伯納對小女孩說：「回去告訴妳媽媽，說蕭伯納先生和妳玩了一下午。」

沒想到小女孩也回他：「你也回去告訴你媽媽，說瑪麗和你玩了一下午。」

蕭伯納愣住了，小女孩的話就像當頭棒喝，瞬間敲醒醉心於「名氣甚大」的自己。後來，蕭伯納常對他人講──「人切不可把自己看得過重。」

小女孩並不認識蕭伯納，她也不知道「大文豪」是個什麼玩意，她只知道她跟一個「陌生伯伯」瞎扯玩耍了一下午，很好玩、很快樂，就這樣而已。

站在蕭伯納立場，他認為以他「大文豪」的名氣，小女孩媽媽不可能不認識，當她知道女兒和「大文豪」玩了一下午，一定深感榮幸，說不定還會到處宣揚炫耀呢！

可是在小女孩眼裡，蕭伯納就是個和她一起玩得很開心快樂的「臨時玩伴」，她對蕭伯納在意的名聲、名氣、身分、地位絲毫沒概念。或因小女孩單純的童心，沒有虛偽、掩飾、造假，更能真實反映現實的人生百態，就像揭穿「國王根本沒有穿衣服」的小男孩一樣。

蕭伯納是知名文學家，理應有深厚底蘊的人文素養，可惜仍不能免俗地在乎「名氣」這個光環。希望大家都能認得他、記得他，甚至因「沾他的光」而覺得光彩，卻萬萬沒想到小女孩「有眼不識泰山」，一句「你也回去告訴你媽媽，說瑪麗和你玩了一下午」，嚴重挫折他的自尊心，讓他意識到自己追求的，不過是「市儈功名」，自己並沒有想像中的重要。

現代人很看重「名氣」，特別是政治人物、民代、名嘴、藝人、網紅等，因為「名氣」代表知名度、聲量和支持度。名氣愈大，收入、地位、影響力，自然跟著水漲船高，然人一旦成名，很難不受「盛名之累」。

有的是名字被盜用冒用，無端受牽連；有的是樹大招風，莫名被攻訐；有的為維持名聲不墜，挖空心思甚至走偏鋒製造新聞，增加媒體曝光率。萬一操作過火變成反效果，就前功盡棄，很少人能以「平常心」看待自己的成名。

人都希望揚名立萬，成為大眾矚目的焦點，問題是當擁有了名聲、名氣之後，如何自處？謙虛低調、持盈保泰？還是膨風自大、盡往自己臉上貼金？

其實，每個人都有機會在自己專長的領域發揮重要性，也會在適當時機成為「別人生命中的貴人」。但就算很重要，也應知那都是「階段性」的表現，就如同「過眼雲煙」一樣。懂得謙虛內斂，以平常淡然之心看待，更能贏得敬重和肯定，如果驕傲自大、自以為很重要，很可能就落得「你是哪棵蔥？」的尷尬局面。

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