【藝術文化】北美館飛地展 聚焦28位不同世代女性藝術家

王淑鈴，《吟唱的河流》，壓克力顏料、油彩、畫布，304×624公分，2009-2011。台北市立美術館典藏。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的「飛地：一部自傳的誕生」展，邀請蕭琳蓁策畫，聚焦台灣1950年代末開始嶄露頭角、或於70至90年代接受國際藝術思潮洗禮，以及X世代後等28位女性藝術家，近112組典藏作品及文獻，呈現女性藝術家豐富的生命經驗與創作脈絡，如何承載當代藝術多元的內在情狀與創作歷程。即日起至12月15日，在北美館登場。

吳瑪悧，《墓誌銘》，錄像、噴砂玻璃，依場地而定，1997。（記者董柏廷攝）

展覽以人文地理概念「飛地」為題，意指一個國家境內存在不受其主權管轄的土地。北美館館長王俊傑表示，此展藉著此詞的隱喻，透過女性藝術家的作品，談女性在不同時代當中如何面對自我跟外在的世界。「藝術家們透過藝術創作，讓各自的生命故事，深刻表達出來。近來北美館收到大批前輩藝術家捐贈的作品，其中包括五月畫會創始人之一李芳枝以及曾瓊娟的作品跟文獻檔案，也是第一次收到作品之後，初步整理，並於此展露出部分作品。」

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「飛地：一部自傳的誕生」即日起至12月15日登場，北美館長王俊傑（末排左4）、策展人蕭琳蓁（2排左6）、參展藝術家及家屬代表合影。（北美館提供）

策展人蕭琳蓁說明，展覽靈感來自英國知名女性作家維吉尼亞．吳爾芙（Virginia Woolf，1882－1941）的散文集《自己的房間》，指出在女性多重身分之中，附屬角色經常優先於自我，藉此呼籲女性應從爭取屬於自己的空間開始，獨立思考，自由創作。同時突顯社會中相對弱勢者在文化脈絡中的處境，及其超越困境的能力。

展覽以「自傳體」為架構，參照吳爾芙長篇小說《燈塔行》，借用〈窗〉、〈歲月流逝〉與〈燈塔〉3個篇章，延伸成為展覽子題，分別探討日常生活的真實、時光的變遷與生命意義的追尋，並邀請觀者隨著作品的軌跡尋得藝術家多重的生命故事。藉女性視角看待受社會結構宰制的群體及個體，並從其作品探討不同層面的空間：心理空間、個人空間與生存空間，展現人們以多樣形式擴展自由度及心靈向度，進而造就能夠無懼尋得自己的「飛地」。

此外，北美館亦特別規畫「書房計畫」，邀請藝術家郭俞平融合不同女性藝術家的成長軌跡與生命故事，撰寫自傳體小說《珍藏盒》，以3篇虛構小說〈京子〉、〈珍藏盒〉及〈河〉回應展覽，透過回溯與再詮釋，呈現時代交織的創作脈絡。展覽詳詢北美館官網。

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