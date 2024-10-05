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【藝術文化】史博館推出常玉展教育系列活動

2024/10/05 05:30

配合常玉特展推出的講座與專題導覽都相當受歡迎，尤其「巴黎夜覽團」最搶手。（史博館提供）配合常玉特展推出的講座與專題導覽都相當受歡迎，尤其「巴黎夜覽團」最搶手。（史博館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立歷史博物館重開館後，首檔館藏重要藝術家作品大型策展聚焦常玉，由國美館館長陳貺怡擔任策展人，推出「他者．他方：常玉與旅法藝術家的巴黎跫音」特展，為讓民眾更進一步了解展覽內涵，館方規畫了主題聆賞、專題講座、專場夜覽等系列教育推廣活動，其中還包括特別為2024白晝之夜推出的「夜覽團」，吸引民眾手刀報名。

「他者．他方：常玉與旅法藝術家的巴黎跫音」特展，除展出為數可觀的館藏常玉系列作品，另有與常玉同期或先後留法的日本藝術家藤田嗣治，台灣前輩藝術家劉啟祥、楊三郎、顏水龍、陳清汾，留法三劍客趙無極、朱德群、吳冠中與席德進，以及多位女性藝術家，以更全面的視角認識巴黎藝術之都的時代氛圍。

配合特展推出的活動與體驗課程相當搶手，其中，由知名藝術評論家鄭治桂帶領的白晝之夜「巴黎夜覽團」，2場次早就秒殺，今（5）日由陳貺怡親自開講的展覽同名講座也已額滿；但截至12月8日展覽結束前，還有多場引領觀眾深度品味的專題講座，將陸續開放報名，民眾可藉此深入理解和欣賞20世紀初台灣、日本、中國藝壇與法國畫壇交會的脈絡，以及這段歷史為常玉與台灣現代藝術帶來的交流與創新。

10月與11月期間，還有3場特別的「賞心悅目主題聆賞」活動，由史博志工量身規畫，分別是聚焦靜物畫的「沒有限制的線制」、觀看風景和風情的「你是我的眼」、欣賞動物的「彩筆下的動物精靈」等主題，深入淺出地介紹常玉及其他旅法藝術家作品，90分鐘的活動還包括創意手作，讓參與者展現看完展覽的心得與感受。所有活動都在週六舉辦，詳細內容及報名可詢史博官網（https://reurl.cc/DlEvkE）。

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