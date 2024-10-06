【藝術文化】第7屆柏林台灣影展 從邊緣窺見台灣生命故事

Taiwan Pitch計畫支持《Inner Need of Karaoke 白日夢之歌》，以獨特的眼光解讀台灣卡拉OK文化。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部、駐德國代表處文化組與映像台灣協會合辦第7屆「柏林台灣影展」，將於10月8至13日在德國柏林Moviemento電影院展開。今年以「在____邊緣（On the EDGE）」為題，透過導演視角窺視原本不具存在感的社會邊緣人，一探台灣「勞動、經濟發展」等不同階層的生命故事。

第7屆「柏林台灣影展」將於10月8至13日在德國展開。（文化部提供）

映像台灣協會指出，影展主題「在____邊緣」看似灰暗，其實是想更積極直面「邊緣」，並以幽默感翻轉大眾對「邊緣」的刻板印象。

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今年開幕片為2022年金馬獎最佳紀錄片《九槍》，記錄1位越南移工因意圖竊車遭警連開9槍身亡，導演蔡崇隆以他的紀錄敘事，引領觀眾正視台灣社會中的移工生存困境，並在全球反移民、民族主義盛行的時代，藉紀錄片激發同樣面臨移民問題的德國民眾思辨。

影展將安排播放描繪台灣當代社會邊緣群體孤寂與掙扎的《恐怖分子》與《少年吔，安啦！》；刻劃馬來西亞513事件，顯露被遺忘於社會邊緣的受難者辛酸的《五月雪》；以科幻視角巧喻社會進程中被邊緣化群體的《八戒》等。特別的是，《少年吔，安啦！》將以4K修復版本在德國首次公開播映。

此外，影展也將放映Taiwan Pitch計畫支持的捷克導演組合Radek Šev ík與Petr Chromčák作品「Inner Need of Karaoke白日夢之歌」，該片於台北劍潭山取景，並以獨特的眼光解讀台灣卡拉OK文化。

駐德國代表處文化組表示，本屆影展提升至專業影視合作交流，除以「短片徵集」方式為海外台灣創作者提供交流平台，更於展期與柏林影視製作公司合辦論壇及產業餐會，為旅外的台灣新銳導演及對台灣有興趣的歐美導演們開拓合作的契機。詳詢影展官網（https://taiwanfilm festivalberlin.de/）。

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