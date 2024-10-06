【藝術文化】維也納-柏林木管重奏團 明日訪台巡演

「維也納-柏林木管重奏團」由5位當代德奧管樂權威共同組成。（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由維也納愛樂與柏林愛樂5位木管首席組成的「維也納-柏林木管重奏團」（Ensemble Wien-Berlin，簡稱EWB），將於7日訪台巡演並舉辦大師班，展現當代德奧管樂權威最高級的「輝耀之聲」。

「維也納-柏林木管重奏團」成立於1983年，數十年來雖歷經新舊團員的轉換與遞補，在音樂上所創造的和諧共鳴，至今仍是木管重奏團最佳典範。

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目前的5位團員，包括維也納愛樂長笛首席卡爾–海因茨．舒茲（Karl-Heinz Schütz）獲《柏林日報》盛讚「輕盈而令人驚豔的醇厚」；柏林愛樂雙簧管首席強納森．凱利（Jonathan Kelly）擁有優雅溫暖的英式音色；維也納交響樂團單簧管首席傑拉德．帕欽格（Gerald Pachinger）是馬勒青年樂團創團成員，40年奧式單簧管教學權威；柏林愛樂法國號首席史蒂凡．多爾（Stefan Dohr）被譽為「法國號之王」；維也納交響樂團低音管首席理查．加勒（Richard Galler）則被譽為歐洲低音管教父。

EWB將於10月7日晚間先舉行大師班，8日在台北國家音樂廳、9日在苗北藝文中心演出。

2場音樂會的曲目不太一樣，相同的有哈斯的《木管5重奏》，以及德沃札克的F大調第12號弦樂4重奏《美國》（烏爾夫–桂多．沙佛編曲）。台北場另演出李蓋悌的6首小品寫給木管5重奏、米堯的《荷內王的煙囪》寫給木管5重奏，以及羅西尼的《灰姑娘》管樂合奏曲（烏爾夫–桂多．沙佛編曲）；苗北場則演出莫札特的《女人皆如是》組曲給管樂5重奏（烏爾夫–桂多．沙佛編曲）以及賽爾凡斯基的《第1號木管5重奏》。

值得一提的是，其中3首改編曲的當代編曲家沙佛（Ulf-Guido Schäfer），本身也是單簧管演奏家，曾任北德廣播愛樂樂團的單簧管首席，深諳管樂的特性，台灣樂迷很幸福能聆賞經典樂曲的改編版。

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