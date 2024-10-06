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藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】追劇 生活有樂事

2024/10/06 05:30

圖／Gs．灰階圖／Gs．灰階

再累、再煩，只有遁入戲劇中，就是不同的世界，追劇，那是一定要的啦……

〈開機就很開心〉不同人陪看 都是小確幸

文／徐娘（高雄市）

跟老公婚前追劇，兩人臉貼臉的一起看戲，熬夜追劇，各類型的戲劇都不想錯過。

育兒後，已少有追劇的優閒與機會，直到兒子上國中。當年觀看影音戲劇實不如現在這麼多元且便捷，僅能透過卡式錄影帶，邊觀看邊錄影，正因兒子晚上得補習，我答應他將戲劇錄下，再一起看回播，彼時我們母子倆便有共同的話題可以交談，重要的是兒子隔日能與同學互動聊天也聊劇情，兒子說：「討論劇情與偶像可以增進同儕之間的感情。」

如今兒子已在外地工作多年，我空閒的時間也多了，而且戲劇播放的頻道與選擇更多，我一齣又一齣的點選線上觀看，而點選續看的標準首重具有高顏值的男女主角，劇情其次，在追劇的過程裡，欣賞場景的變換與人物的穿搭，且沉浸在故事情節鋪排中，時而鼻酸落淚，時而發出姨母笑，無須在意別人的眼光，一天又一天的期待，生活由開機而開心，因此感受到追劇的小確幸。

〈萬劇起頭最難〉做足功課 尋找劇中之寶

文／日堯（桃園市）

生活在萬事講效率的年代，追劇也不例外。每天扣除角色綑綁的責任之後，閒暇時間細碎不說，本體電力通常所剩無幾，在這樣的狀態下，我搖身成為殷勤的「海女」，縱身躍入網海只為尋得能令人暫時忘卻種種壓力的珍寶。

萬事起頭難，萬劇「點開」難。面對一齣完全陌生的劇，我會參考說書人的評論，相關的YT作者們早已收入口袋名單，以便即時接收優秀推薦。保持觀望狀態的劇集，則使用濃縮精華影片做為二次檢視，比起短介紹，整體劇情更完整，也能略窺配角的風采。

但這方法通常聽不見原劇的聲音，遇到張力十足的爭吵橋段、台詞異常複雜的職人劇情時，便會促使我回頭找尋原劇觀賞。

優秀的劇碼必定有諸多值得讚許之處，但口碑優良的佳作也很可能不是你的菜，所以能否追完第一集往往是關鍵。對我來說，演員舉手投足的小動作、說出某句台詞時的眼神、哭戲的層次變化……那些畫面將留在我心上許久，成為值得細品的經典。

圖／Gs．灰階圖／Gs．灰階

〈媽媽放鬆時間〉內容不重要 重要的是過程

文／李靜怡（新北市）

每天在3個孩子、打工、感覺做不完家事中打轉，夜晚寶貴時間當然要拿來追劇呀，這是唯一能讓我放鬆的精神糧食。

以往太貪心，選定好喜歡的片子，為了追趕進度，調整播放速度1.5，一追就忘卻時間，直到窗外夜色漸白……才驚覺「蝦米，天亮了！」熬夜掛著黑眼圈，想當然，隔天必定精神、體力不支只能硬撐，即使狂灌咖啡，依舊渾渾噩噩勉強熬過一天。

現在我決定，重新調整看劇的心態，不能有不甘心，要以「看多少不是重點，重要的是享受過程」，有時播放影集是為了背景音樂，讓步調慢下來、心情達到舒緩放鬆。

甚至有時候，電腦螢幕播著宮廷劇、手機看著有趣的短影片，一心二用；劇中主角對話內容關於什麼？無記憶點，短影片裡講述的梗，笑過就忘了。人生已經太多需要全力以赴的事，追劇這回事，唉唷，Take it easy。

媽媽追的不是劇，是滿血復活隔天繼續拚搏的儀式感。

〈多麼痛的領悟〉廢寢忘食 換來精神不濟

文／雪泥鴻爪（彰化縣）

你曾經在上班時昏昏欲睡，下班後卻飛快地打開電腦，兩眼發光緊盯著劇中的男女主角嗎？你曾經在辦公之餘，浮想翩翩，神遊於劇中的美好情境嗎？你的情緒常大起大落，因劇中人悲喜嗎？故事來到尾聲，惡人終於被繩之以法，王子和公主從此過著幸福快樂的日子，你一定高興地想放聲尖叫吧？但是，隨著劇情的結束，怎麼心頭卻湧起一股悵然若失的感覺？好像突然失去了生活的重心，快樂的多巴胺早已不復存。

其實，這正是我昔日的寫照。從前的我，是個典型的劇迷，常常迷失在各大知名的偶像劇裡，一有空就瘋狂地追劇，一集接一集，巴不得能馬上知道故事的結局──這樣廢寢忘食的結果，換來的是混亂的作息和一雙惹人注目的熊貓眼。

於是，在歷經一次又一次的教訓後，我終於學會了「放下」、學會了「捨得」、學會尊重生活的規律，讓一切「按部就班，慢慢來」。只是，當我學會時，鬢邊的灰白也已經藏不住了。難怪有那麼多人要撕心裂肺地唱著：「多麼痛的領悟！」

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