【藝術文化】總統府國慶光雕 穿越半世紀台漫史

今年國慶光雕以台灣漫畫及動畫為主軸，10月8日凱道登場。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「2024國慶總統府建築光雕展演」將於明（8）日登場，主題「當我們同在一起」，主辦文化總會秘書長李厚慶表示，今年適逢台灣第一部英雄漫畫《諸葛四郎》（1958年）的漫畫家葉宏甲百歲冥誕，為向經典致敬，決定以漫畫為主軸，串連43位台灣不同時期漫畫及動畫創作者的作品，邀國人一起翻閱超過一甲子的台漫經典，說台灣的故事。

國慶光雕藝術總監陳怡潔說明，這次以《諸葛四郎》的肖像輪廓為主視覺主軸，串連經典及年輕世代作品，回顧不同時期的台灣原創漫畫及經典動畫。呼應「當我們同在一起」主題，設計師邱璽民讓10位不同時代、時空的經典動畫及漫畫角色齊聚一堂，透過雙色調的展現，平衡不同畫風及筆觸，捕捉集體印象中最習慣的漫畫載體本質。

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製作團隊還包括編導王靖惇、音樂總監王希文、聲音導演德仔，還有《妖果小學》導演張永昌，及曾獲多項新聞獎並主持《大人的漫畫社》Podcast的陳怡靜擔任顧問。

10月8日至10日於總統府前凱達格蘭大道，每天晚間展演12場次，詳情可詢文化總會粉專。

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