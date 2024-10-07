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【家庭plus．生活停看聽】運動前 記得暖身
運動前 記得暖身
文／杜瑋洳
愛美無分年齡，曼妙身材更是女性終極一生的奮戰目標。
步入中年後，即便飲食清淡，但身材仍像氣球天天膨脹，為了怕不斷膨脹自爆，我也跟著網路影片蹦蹦跳跳，期盼幾週後就能立竿見影，恢復曼妙身材。
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開啟影片後，自己也依樣畫葫蘆，抬腳扭腰擧手，慶幸自己動作還算靈敏，很快跟上節拍，一想到可以變瘦，雖然累得像牛，身體卻感到輕盈不少。
沒想到隔天，全身痠痛不已，但我卻覺得理所當然，畢竟昨天激烈運動，身體還在適應期，會痛應該很正常。於是，我仍跟著網路又跳又扭，沒想到第三天，我不只腰痠背痛，還舉步維艱，甚至影響正常走路，這下不得不求助骨科醫生。骨科醫生聽我描述，再看我的傷體狀況，他苦笑無奈地說，運動前要暖身，除此之外，年齡更是要留心，循序漸進的運動，才不會拉傷筋骨。
就這樣我躺在床上休養幾天，夜不能安眠，步不能昂首，腳痛腰痛更讓我無法舒展身體，只能吃藥讓身體慢慢修復。這一慘痛教訓，讓我知道暖身的重要，還有老骨頭運動，是需要循序漸進，不能速成亂扭跳，否則脂肪未消，自己就先進醫院了。
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