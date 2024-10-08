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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．親子會客室】吃不下 別再逼了

2024/10/08 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／小傑

女兒半夜又起來吐了，而且還不止一次。每次請長輩幫忙照顧一下，當天晚上幾乎都要處理女兒嘔吐的問題。

因為臨時要回辦公室一趟，所以請爸媽幫忙照顧3歲多的女兒。送去請他們幫忙照顧之前，我幾經猶豫，因為我怕他們又會不斷餵食，導致她過飽，整夜輾轉反側，甚至起床嘔吐，還要整理滿是嘔吐物的床。

不出意料，工作結束去帶女兒時，他們很得意地跟我說，女兒又吃下了多少飯、麵包、喝了多少牛奶、配了多少餅乾，我深知事態嚴重，但也只能陪以苦笑。

姑且不論我和太太的父母，就連月子中心具備小兒專業知識的護理人員及醫師，對於「胃」與「食物」間的關係，有著一套令人費解的理論。他們總是認為，小朋友因為在發育，所以吃愈多愈好，完全不需要節制；吃下愈多食物，愈能將胃撐大，胃一旦撐大，就能裝下更多食物，於是可以長得愈高愈大愈快。他們認為這才是成長的正向循環。

於是，食欲好的孩子，自然就讓他一直吃；食欲不佳的孩子，就以餅乾、玩樂等誘因，想辦法讓他吃下無法負荷的食物量。當他們看到小孩吃下比平常多的食物、吃下比同齡小孩還多的食物，他們的眼神會發光、嘴角會上揚，認為自己達成了某種神聖的目標。

但這樣換來的是，女兒在月子中心時，枕頭側天天都有嘔吐物，即便女兒已經別過臉，護理人員認為應該要喝下的奶量，還是要讓她喝下去，之後再任憑她吐出來。而長輩則是，看著小孩愈吃愈多，吃到腹部都已經凸出，才心滿意足，認為這才是孩子該有的樣子。於是孩子半夜就起來嘔吐，不僅食物完全沒辦法消化，甚至連睡眠品質都大受影響。

每次看著長輩、專業護理人員這樣對待女兒，我都於心不忍。雖然，他們一定不是基於虐待的目的在餵食，但當我預知女兒之後會嘔吐，再對照他們當下餵食完成，滿是成就感的笑容，就覺得這種行徑應該算是某種虐待，某種只想餵食，卻不尊重孩子個體食量差異的虐待。

但任憑我再怎麼疾言厲色，表示拒絕這種幾近病態的餵食方式，也如蚍蜉撼樹，他們仍無動於衷，甚至還可以搬出某某醫生、某某親朋好友的經驗，佐證這樣才是養大孩子最正確的方式。

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