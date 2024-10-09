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【藝術文化】庄頭劇場10/12前進新竹 國光《天地一秀才—閻羅夢》黃金卡司重磅演出

2024/10/09 05:30

國光劇團將演出《天地一秀才—閻羅夢》庄頭限定版。（文化部提供）國光劇團將演出《天地一秀才—閻羅夢》庄頭限定版。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部主辦文化平權巡演「庄頭劇場 藝日限定」，下半年演出行程本週起跑，首站10月12日在新竹市大湳雅公園，由傳藝中心的國光劇團首次挑戰露天演出《天地一秀才—閻羅夢》庄頭限定版。

御鼓坊以傳統鼓術融合各國打擊樂節奏的精華，將為庄頭打造《御鼓響宴》。（文化部提供）御鼓坊以傳統鼓術融合各國打擊樂節奏的精華，將為庄頭打造《御鼓響宴》。（文化部提供）

文化部表示，《天地一秀才—閻羅夢》於2002年首演即入選第1屆台新藝術獎年度10大表演節目，更5度登上國家戲劇院，叫好又叫座，是票房及口碑雙贏的經典劇目。故事講述漢代書生司馬貌的奇遇，在司法難以斷公平的時代，到地府代班半日閻羅，該如何重判陰陽？是否會改寫歷史？其兼融古雅韻致、奇幻情節與現代節奏，是國光台灣京劇新美學的創始之作。

「銅好重奏團」致力推廣銅管音樂與新竹在地客家文化。（文化部提供）「銅好重奏團」致力推廣銅管音樂與新竹在地客家文化。（文化部提供）

國光劇團還為此次庄頭限定版特別安排眾多名家同台，包括去年獲第34屆傳藝金曲獎最佳演員的國光劇團首席文武老生唐文華，以及重量級演員溫宇航、黃宇琳、盛鑑等，可說是黃金級陣容，更勝國家劇院版規格。

新樂舞舞團將融合客家及新竹元素，為庄頭劇場呈現全新製作《花舞風城》。（文化部提供）新樂舞舞團將融合客家及新竹元素，為庄頭劇場呈現全新製作《花舞風城》。（文化部提供）

當日從下午2點開始就依序有6組傑出表演團隊於寶島舞台輪番上場。包括御鼓坊將演出結合現代與傳統的《御鼓響宴》；自然而然劇團將呈現以回收素材演出的《巡庄少年》竹塹庄頭版；苗栗傑出演藝團隊新樂舞舞團，將以風車、富貴的牡丹花等元素，呈現充滿新竹特色的《花舞風城》。新竹縣扶植傑出演藝團隊銅好重奏團BrassMen打造《銅享同樂》；巴雀藝術則結合客家樂曲、台灣與世界民謠，帶領觀眾《聽．民謠輕拂》；泰雅原舞工坊的《聲琴泰雅》將展現音樂、聲音、舞蹈三者之間的和諧共鳴。

延續「庄頭劇場 藝日限定」的特色，除演出節目外，另邀請當地各具特色的文創品牌進駐市集，以及台灣特技舞蹈協會規畫街頭藝人表演雜耍球、轉碗、花式籃球、造型氣球等。詳情可詢臉書專頁（https://www.facebook.com/equitymoc）。

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