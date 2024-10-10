【藝術文化】台灣設計展10/26登場 勾勒台南過去與未來

「南波萬」展區羅列出18家台南隱形冠軍企業。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2024台灣設計展10月26日至11月10日台南展開，今年由經濟部與台南市政府共同舉辦，台灣設計研究院與台灣經濟研究院攜手執行，以「是台南，當是未來」為主題，規畫3大主展區，分別是台南市立美術館2館、西市場以及香蕉倉庫等，邀請超過百位設計師策畫主題展與活動，勾勒台南的過去與未來。

經濟部政務次長何晉滄表示，台灣設計展自2003年舉辦至今，巡迴各縣市展出，從設計角度找出城市美學及進步力量，並將設計引進生活及文化中，台南本身便是擁有文化底蘊的城市，期望以設計做為國力展現。

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台灣設計研究院院長張基義指出，配合10月的台灣設計展，今年調度台南各個單位資源，其中共有3件城市設計改造案，包含台南火車站前廣場改造、國華街永樂市場店家招牌以及台南孔廟商圈，都將以全新風貌登場。

2024台灣設計展主題展分為展示台南企業的「南波萬」、探索台南新領域的「新力」、台南與日本品牌合作的「生活超展開」、呈現疫後完工的建築作品的「[無]平行」、實踐永續循環設計路徑的「超COOL」、以常民生活軸線為視角切入的「踅台南．造市場」、挖掘淺草商圈到西門商場至今變遷的「西門布市」等。

其中「南波萬」展區羅列出18家台南隱形冠軍企業，並將介紹如何在環境中崛起，登上全球舞台，例如以環保木質纖維與牡蠣殼回收紗線製作中華奧會會徽織標、袖口臂章的仁美商標公司，是Nike、adidas、UA、NB等國際品牌的布料及織標指定供應商，賴清德總統就職典禮佩戴的紫斑蝶款式領帶，也是出自此品牌。

此外，今年推出主展區散步走讀路線，邀請民眾在16天的展期間，挖掘台南新舊交融的文化韻味與設計能量。

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