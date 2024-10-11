【藝術文化】紙風車368第2輪最終站高雄永安 《台灣幻想曲》感動落幕

紙風車的唐吉軻德將繼續往前行。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」走了18年，昨（10）日在高雄市永安區完成第2輪最終站演出《台灣幻想曲》，並於謝幕時邀請贊助者及長期支持的志工們上台，高喊「我們做到了」，所有人幾乎都流下感動的淚水；紙風車文教基金會也於現場宣布，第3輪「永續啟航」下週出發！

為了這個重要的里程碑，紙風車創辦人李永豐特別擴大演出規模，包括演員與幕前幕後工作團隊將近90人，比平常整整多出1倍，2台遊覽車拂曉從台北出發，早上9點就抵達位於照顯府對面永安宮廣場的演出場地，展開服裝道具的整備與排練。

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永安區盛產石斑魚，昨天演出中也特別介紹。（記者凌美雪攝）

位於西海岸的永安區以石斑魚的養殖聞名，居民生活的土地多被魚塭包圍，平日少見人潮，可說是相當安靜的漁鄉，雖隸屬高雄市，在「368」的行程安排裡，算是達成難度比較高的，也因此成為第2輪最終站，加上南台灣近期豪大雨不斷，演出行程一度延期，還好昨日天氣穩定，傍晚還有很漂亮的夕陽。紙風車劇團團長任建誠笑說，「也許是天意，延到10月10日，不僅讓孩子『永保平安』，再加上『十全十美』的祝福。」

永安場除超捷國際主要贊助，更有今年4月紙風車於高雄辦理兒童節活動時，每位大小朋友在「抹香鯨許願池」投零錢許願，以及參與該活動後特別於隔天劃撥捐款的李先生，讓台灣最後一個區的孩子們都能看到演出。高雄市長陳其邁特別到場致意並表示，高雄市幅員遼闊，有山城、也有漁村，市府致力落實藝術平權，「紙風車18年來用溫暖的心帶給大家美好的回憶，所以今天來是特別要來感謝我的好朋友李美國，以及所有紙風車的夥伴。」

「368」走了18年，超捷國際也以實際行動支持了18年，集團董事長蔡登俊更成為紙風車董事，只要時間許可，「368」所到之處都會盡量參加，昨天更是下午就到現場，一路陪伴到晚上演出完畢；還有來自全台各地的「追風」家族與志工們，包括一早從桃園、彰化騎著重機到永安的2位志工，還有十幾年來隨著「368」上山下海、日曬雨淋的志工們，昨天都現身最終站的演出。

問他們老是看相同的戲碼會不會膩？全都不約而同回答，看到觀眾感動的笑容就不會。還有一位志工形容：「觀眾都不一樣啊！小孩子笑了，天就亮了！」再問：「看到368走了18年終於完成第2輪，有什麼感想？」幾個人想了想，眼眶突然就紅了，然後說，「無法形容」。

昨天的最終場還走一個特別的橋段，就是為唯一無法前往的金門烏坵鄉演出在地故事「烏坵風情」，讓現場住在高雄的烏坵鄉民滿懷感動，陳小姐說：「我就是念烏坵國小，沒想到能在現場聽到已經廢校的烏坵校歌，我很感動，謝謝紙風車讓臺灣的大家認識烏坵。」

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」在高雄永安完成第2輪最終站演出。（記者凌美雪攝）

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