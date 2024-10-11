【家庭plus．生活停看聽】從來就不是遺憾

圖／達志影像

文／珍妮佛

弟弟曾經分享過一個他在醫學中心當實習醫師時的小故事。

有一次副院長的女兒因急性病住進VIP病房，需要抽血檢驗時，儘管輪番上陣了許多醫護人員，卻都一直沒辦法幫她打上點滴。這位集萬千寵愛於一身、又脾氣不太好的千金大小姐，痛得大聲哭喊，弄到整棟病房都能聽聞她的叫罵聲。陪病的副院長夫人一邊安撫她、一邊不悅地嘀咕著：「這怎麼回事啊？沒一個人是行的嗎？」

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當時被主治醫師「推」上前去試試看的弟弟，沒想到竟然好運的「一針見血」，這讓副院長夫人鐵青的臉瞬間露出笑容，一番誇讚和道謝之後，還打算查看弟弟胸前識別證上的名字。年紀輕輕又內向害羞的弟弟驚嚇地直說：「不必不必、這是應該的。」然後竟然就誠惶誠恐地「落荒而逃」了。

弟弟說起這段「奇遇」時，我們全都異口同聲地責備弟弟真是有夠「點點點」的，能被高層關注和「欽點」是多麼難能可貴，數落他簡直是「眼睜睜看著機會從指縫中溜走還說不必」。

前幾天家族聚餐，我們提起這件陳年往事時，又對弟弟當年或許可以因此而「平步青雲」，卻錯失良機直呼可惜。弟弟不像過去的故做捶胸頓足、扼腕不已的演很大，反倒是心平氣和地說：「其實那應該只是我的一相情願啦！」

副院長夫人當時的詢問名號只是客套，是種理所當然的人際運作，後來的「沒有後來」就代表證明了確實如此。因為若是真想要知道這名「立大功」的小小實習醫師的名字、打算有所「厚賞」，貴為副院長夫人，何難之有？沒有後續，就代表只是當時的情緒激動，或是做做樣子而已。

弟弟雲淡風輕地說了這番話，翻轉了當初一度以為是「千載難逢」的想像。這讓我好想要給他按個讚，弟弟所言甚是，很多事情其實並不是遺憾，而是根本就沒有遺憾，不過是自己的「想太多」和「想得美」罷了。

雖然我們日後還是一定會把這件事拿來當做閒嗑牙的話題，但是「聽弟一席話、不只一席話」，五十過後的老弟，思慮更臻成熟，也累積了人生智慧，回首過往時還能以「小故事大啟發」來開示姊姊呢！

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