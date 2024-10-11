【自由副刊．2024年諾貝爾文學獎】 韓麗珠／私藏最愛

南韓作家韓江。（美聯社）

◎韓麗珠

有些作家的作品，像街角的小店，是私藏清單上的最愛，會推薦給親近的朋友，但是從沒想過竟會成為國際知名的品牌。譬如說，韓江的小說。

那是緊握拳頭時，會捏到的掌心裡一塊小小的突起的疤痕，原以為只有自己才知道，甚至是在大部分的時候，連自己也遺忘了，但被她的小說不著痕跡地道破――這是我第一次讀到《素食者》時的感覺，她寫出了個體和家庭之間，個人意志和社會之間，男和女之間，那些無時不刻都存在的衝突，只是被每個人（尤其是權力架構下被壓在最底層的人和動物）掩飾和吞忍。如果戰爭暫時沒有發生，那是因為又有一批弱勢者默默地被壓扁了，成了滋養萬物的泥土。

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小說裡的主角英惠，被惡夢纏繞了一段時日之後，洞破了這點，便走上了一個人的革命之路，到了最後，不是吃素，而是什麼也不吃。小說分成三部分，由三個不同的角色敘述這個故事和對英惠的凝視，只有英惠本人是無聲的。

我把《素食者》帶到大學的寫作課上跟同學討論。這個長篇小說既有豐富的意象可供細讀，而小說所呈現的家庭裡的政治和暴力，也是年輕人關注的部分。我們討論小說裡其中一個場面：英惠跟原生家庭的所有成員聚餐，但那其實是一個強迫吃肉大會。每個成員輪流以不同的方式壓迫英惠放棄她的吃素的主張，其中，代表傳統權威的父親以叫罵、賞耳光、強行張開英惠嘴巴等逼使她就範。但，同學最討厭的角色，並不是父親，而是在一旁以淚洗臉表達擔憂的母親。同學說：「她沒有勸阻父親，最可惡！」、「她運用情緒勒索，比明刀明槍更可怕。」我好像在課堂上看到小說內容在現實裡的呈現：厭女植根於人們深層意識裡。

我曾看過一段訪問韓江的影片，在畫面裡，只有她的側面以孤獨的聲音在獨白，說她小時候看過許多受傷的人，有些傷在身體上，有些傷在心裡，她不明白發生在這一群人身上的是什麼事，但她很想記住這些人。那時，我想到《少年來了》，這本書我在2019年看了三分之一，因為承受不住當中描述光州事件的殘忍而讀不下去。

我是個自私的讀者，總是想把心愛的店子和作家的作品留在祕密清單裡，讓他們受到嚴密保護。但身為作家的那個我，對於韓江得獎實在感到驚喜，而且希望，對她來說，得獎所帶來的翻天覆地的變化，全都是正面的影響。●

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