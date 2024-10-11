【自由副刊】 伍軒宏／當搖滾歌手獲頒諾貝爾文學獎

巴布．狄倫是搖滾樂界傳奇，亦是 2016年諾獎得主。（美聯社）

◎伍軒宏

我最愛的歌之一，瓊．拜茲的〈鑽石與鏽〉，唱到早年初識某人時，他「已是傳奇，樸實的奇才，流浪者原型」。那是20世紀六○年代，所指某人是巴布．狄倫，搖滾樂、通俗文化領域的絕對傳奇，或用今日濫用的說法，他是神。快轉五十五年，來到2016年，狄倫獲頒諾貝爾文學獎，引發熱議。搖滾傳奇算文學人嗎？

瑞典學院因他在「偉大美國歌謠傳統中創新詩的表達」而頒獎，理由看來四平八穩，幾乎有點陳腔濫調，但其實點出一個關鍵。照我的理解，意思是：狄倫成功結合了分離、散落多年的「歌」與「詩」，以新的方式，恢復詩歌「在一起」的原始豐富。如果用黑格爾美學的話來翻譯，意味著狄倫作品裡，音樂與文字以充滿張力的新形式擁抱，達到辯證的融合，回返初始的一致（類似盧卡奇早期小說理論那種設定）。

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當然，我前段的「翻譯」，是故意誇張。不過，瑞典學院的讚詞，雖不至於像黑格爾美學那麼工整，依然觸及此關鍵。

狄倫本人也提這點，但重心不同。他在那篇幾乎遲交的諾貝爾講稿裡，說歌曲不同於文學，卻相關。他受Buddy Holly音樂啟蒙，鄉村、搖滾、爵士藍調三源匯流；歌詞創作則受學校讀過的文學作品啟發，其中三部尤其念念不忘。最後，談論荷馬史詩《奧德賽》之後，強調歌曲應「唱」出來，而非被「讀」。歌詞最好在音樂「表演」中聽到，而非從書頁上讀取。（他的意思，接近葉慈所說，舞者與舞蹈難區分。）狄倫與絕大部分現代詩人不同，他的作品是唱出來的。一般詩人的作品，具音樂性，而狄倫的作品，就是音樂。在歌與詩之間，他永遠以歌為優先。他是歌手。

此差異性，也許是他幾乎遲交作業的原因。大概也是為此，文學獎宣布後，狄倫總是閃閃躲躲。原本，瑞典學院宣布他獲獎之際，我覺得這決定太讚了。這次，他們大膽突破，選擇非傳統文學人物，等於一舉挑戰「文學」定義範圍，神來之筆，深得我心。可是，狄倫卻神隱數日才發聲，典禮請人代為出席，表演也央朋友上陣，遲至次年四月才以不公開方式領獎。如此扭捏，讓人覺得，這搖滾歌手不太酷。如果不認同諾貝爾獎，大可像1964年得主存在主義哲學家沙特，拒絕領獎，大大方方，直球對決。

曾經想，也許他認為獲獎是種收編？但他得過多次葛萊美獎，也得過奧斯卡、普立茲、總統自由勳章，甚至後來跟許多巨星一樣，把自己所有錄音版權高價賣給Sony。看來，他跟資本主義與國家體制已無衝突。儘管狄倫代表六○年代搖滾精神，成為反文化偶像，他仍是通俗文化一員，終會進入體制。那一代的抗議，已經是過去，狄倫獲頒2016年諾貝爾文學獎的處境，跟身陷六○年代衝突戰場的沙特不同。那麼，他為什麼閃躲？

也許他被天外飛來的桂冠打到，一時手足無措？不過，我還是願意把原因放在他對「文學」的戒慎。歷經各種文化、社會對抗之後，Mr. Tambourine Man, Blowin’ in the Wind, Lay Lady Lay, Like a Rolling Stone, Knockin’ on Heaven’s Door, The Times They Are a-Changin’的歌手，最後的掙扎，是不讓「歌」被「詩」吸收，流動的音樂不應屈服於文字。從遠古時代以來，曾經詩人也是歌者，但此雙面性在現代之後，漸行漸遠。出於對歌的熱愛與堅持，巴布．狄倫小心翼翼，因為那頂諾貝爾文學桂冠，來自愛扮演權威的文學／文字機構，戴起來不見得舒服。●

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