【藝週末．藝週推薦展覽】紙上飛花，剪的萬千可能─「吳耿禎─剪花人 土象星」展

吳耿禎2024年〈日麗〉系列作品與〈字典VI〉。

文．攝影／林志鴻

古今交織、新舊摺疊、時空混搭，一把剪刀裡的世界觀，時光細碎而層層積累，是圖像的詩文，是生活的劇場，是民藝與傳說再現的活檔案，更是放大所有情意感知的萬象之域。所有奇巧的靈思化為天外飛物，落入創作者掌間，而後刀剪喃喃，絮語全成了眼前所見。吳耿禎作品裡流洩的意象集錦，將紙的敘事能量予以編織縫合、拼貼演繹，讓幽微的文化與記憶，有了超越歲月結界的時態。台南市美術館一館「吳耿禎─剪花人 土象星」展期至10月20日。

吳耿禎的紙創作，帶著神祕與原始意象。

對你而言，紙意味著什麼？紙如何成為連結文明、連結在地、連結世界的媒介？你可曾設想過，一張平面的紙材，也能夠成為探向世界的景框或宇宙？選擇創作的媒材，便是選擇了觀看世界的方式，紙，是吳耿禎用以對話世界的造物。或許，剪紙就是他的一千零一夜，在構圖佈局上既有陰與陽的互補，在文化意涵上更有靈與肉的相依。透過心與手的勞動，他採集也編織著日常，在紙上吟遊於世俗和神話，讓過去與現在並存於當下的現實之中，讓時光在其中拖曳出既緩且長的軌跡，將所有對於生活的想望，剪成思緒串連匯成的海洋。吳耿禎的作品既摺疊也延展了時空，讓美的線索以一種特異的方式，在你我眼前共聚。

請繼續往下閱讀...

讓生活在剪紙裡成形

一張待剪的紙，一切從頭開始。對於剪紙的執念，源自吳耿禎大學時期突發奇想地「留住水紋的衝動」，某日雨後的即景，讓他將學校泳池的漣漪，與家鄉台南鹽水的溪流印象對接起來，於是直覺地以剪紙回應當下的感受，但作品成形後卻徒留茫然與空虛。吳耿禎意識到圖像的構造不只是單純的構圖，更有文化的創造，於是藉由雲門基金會的「流浪者計畫」，在2006年動身前往黃土高原。從延安到洛川的窯洞，他發現在剪紙這門手藝裡，生活有了具體的形象，除了紙，還是紙，一剪而就的紙，讓一切都成了期待與祝福。

雖然地貌、風物、水土、人情各有不同，但有限的物質條件卻讓創作更顯純粹。那形隨風土的民間藝術，是民俗生活的一部分，也記錄著文化的傳承，不只是一種精神信仰的表達，更是一種在轉眼即逝的瞬間，以剪紙祈求著心靈寄託與幸福的姿態。於是吳耿禎以手、以剪、以紙為尺度，讓承載著所見所感的圖騰，在刀剪的行進間，由紙的內裡生長出來。這般切身的田野經驗，使他的創作總是從私人情感或集體經驗出發，在紙的裁剪之間，不斷臨近、再現種種存在與感知的美好。

以暖簾形式展示的〈日麗〉系列作品。

那些脆弱的種種美好

談起創作之途一路以來的啟發，素人創作群如陝北大娘的剪紙、泥塑、刺繡、繪畫，澳洲的樹皮畫，非洲的木雕，還有出自夏宇、零雨、孫維民的詩，舞鶴、村上春樹、奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）的長篇小說，以及李維史陀的文集……無不豐富了吳耿禎的感官見聞。

「紙，它本身就是有生命力的。」關於紙的脆弱與韌性，關於機遇與偶然，關於可控與不可控，表述了所有創作實驗經過的歷程，他也曾以「脆弱的種種美好」做為剪紙作品的命題。吳耿禎形容自己總是在尋找更為單純的語言，出於工藝、忠於自我且極度真實，用當代意念構成與傳統的對話，「創作的前幾年，我是完全的即興，喜歡一邊聽音樂一邊剪。後來針對具象與傳統尺幅的習作，我開始使用預先構圖模式。目前我愈來愈喜歡挑戰，紙的收縮與透明性。在單色與繪塗之間，對輪廓的影響。多種古籍書、手寫書信、紙籤、地圖等等，將之拆解，與書頁附著的文字，進行某種對話。紙張的特性，與各式顏料的交互作用，是我的創作演化過程，必須帶著一些實驗的未知性質，去形塑作品。」由紙而生的剪紙，與文字的書寫同樣都是依附在紙這個載體之上。或許你會好奇，置身數位時代，他如何看待紙的存在及其價值？「我認為時代的趨勢會愈彰顯紙作為古老文化財的價值，這也是我想使用各式老紙創作的原因。」

吳耿禎2024年作品〈篝火─編織146〉。吳耿禎2024年作品〈篝火─編織145〉。

從西莒到佳里

由點成線，以線概面，紙是二度平面的集成與化約，卻也在摺疊翻轉之間，成為探向三度立體空間的入口。剪紙作品上的正負空間，既區分彼此，卻更是相互連結。在吳耿禎的創作意識裡，「連結」與「關係美學」的有機生成，是扣合當代藝術創作極為密切的關鍵。「最初是在2004年的設計課，我參與了介入地域的空間計劃，基地是馬祖西莒。同時也參與校際之間的相互觀摩交流，例如：東海建築系的外埔、南藝大建築所的土溝、台大城鄉所的北竿……。當時大學建築系的教學會以一個地方為基地，提出近似『社區營造』的觀點，也像是如今『地方創生』前身的狀態。馬祖的西莒島是距離台灣最遙遠的一個島。老師引導我們思考，可以用什麼方法去介入那個地方？那個地方本來的特色是什麼？它的歷史是什麼？我們如何用西莒島來回應台灣這座島？」在實地考察的過程中，吳耿禎發現了馬祖的剪紙文化，而「風燈花」就是馬祖剪花的典型花樣，於是他以剪紙創作回應西莒的身世，思考人、空間、環境與歷史、文化之間複合糾結的連動關係。

西莒島為吳耿禎開啟了親身踏訪地方社區的經驗，自此展開他與社群鏈結關係的計畫，2016年返回故鄉台南啟動的「剪紙合作社─蕭壠計畫」，就是借助藝術之力開創「台灣剪紙田野」的嘗試，他帶領20位來自佳里的媽媽，共創屬於佳里的剪紙語彙，當藉由作品與他人、人文、地文產生關係，甚至匯聚而為勾勒一地日常的圖景，令吳耿禎感動的是，藝術發揮了實際的作用，滋潤了生活。

吳耿禎2024年作品〈篝火─編織149〉。吳耿禎2024年作品〈篝火─編織147〉。

定格時光的影行者

記憶與創作的關係，如同經緯繁複的織品，它們交織與共的理由，往往來自生命體驗的幽微之處。「剪紙合作社─蕭壠計畫」是吳耿禎第一次透過創作回鄉的旅程，而現正於台南市美術館一館展出的「剪花人 土象星」，是再次溯源的心路。吳耿禎試著觸碰那薄而透明、記憶感光的瞬間，讓紙上飛花的視覺質地，化為低頻卻極為深刻的共鳴，在人與土地之間如橋梁般架接起彼此，那個畫面像是心靈映畫的定格，也像是往昔故事的開端，在光與影的共生及對舞間，活化了時光的標本。

吳耿禎2024年作品〈篝火─編織141〉。

吳耿禎2024年作品〈篝火─編織138〉。

關於家鄉台南，在這次展出的作品裡，埋藏著哪些連結藝術家成長歷程的元素與線索，以日常的刻度啟動了生活？吳耿禎拆解著其中的隱喻，「進入展間前的門簾，是透光粗織的棉布，上面黏貼黑色剪紙，有窗花的型態，很多鏤空，為了與光應和。最中央的那一塊圖案，想呈現廟宇意象。展間內以暖簾形式展示的〈日麗〉，也是想與光作用，透光的紙染，對映著台南日式建築的空間記憶。〈土象的河〉則是鹽水溪（台南家）、曾文溪（外公家）的童年回望。」日麗二字合體就是「曬」，透過光照，透過紙的疊加，透過手中的創造，便有了幻化一切為人間煙火的可能。

吳耿禎2024年作品〈篝火─編織150〉。

空間與人的尺度、光影投射的虛實相生，這些貫串吳耿禎過往創作的元素，在〈土象的河〉這件作品裡疊合，牆面投影的插圖式拼貼，是接近詩的畫面，有山，有夕陽，有河面，有泥偶，有人的眼睛與指頭，他說，整個創作的初始意念，來自童年的河畔，「這是在佈展的三天裡完成的現地製作。兩個大塊體，近似山丘，但有孩童的身體浸沒其中。旁邊散落的塊體則是接近局部詩體的意象拼貼。背景投影膠片上，用淡墨畫的塊體，希望有另一層想像的疊合，以些許藍色碎片帶出流動性。」言談之間，吳耿禎突然想起一張兒時的照片，溪石間的留影正巧對應著〈土象的河〉裡流動的思緒。在他的創作裡，同時存在著遠古與未來的混沌時間感，他試圖重建你我共同的童年視覺記憶，將日常中已然淡去的景象，重塑為引人回訪、重溫的心境。透過紙與剪的代言，真正的美，是當心與手相合時，一如紙的兩面，它們相互含納，彼此牽引，共構了生命的場域。

吳耿禎2024年空間裝置作品〈土象的河〉。吳耿禎兒時在溪石間的留影，對應著〈土象的河〉裡流動的思緒。（吳耿禎提供）

吳耿禎小檔案

畢業於建築系，喜愛詩歌，時常跨足劇場合作，並曾執行多項藝術社群計畫。剪紙被視為人類非物質文化遺產的大系，而吳耿禎的紙創作，帶著神祕與原始意象，古樸與靈巧俱在。紙的裁剪，如同一種召喚，鏈結著遠古與未來，傳遞靈魅與母性。作品獲國立台灣美術館、Meta、德意志銀行、Hermès、驕陽基金會等典藏。

1979年 生於台南。

2006年 畢業於實踐大學建築設計學系，並獲雲門第2屆流浪者計畫獎助，前往陝北、甘肅、山西。

2010年 舉辦首次個展三部曲。獲Louis Vuitton藝術首獎並舉辦個展。

2020年 池上穀倉藝術館展覽「泛靈腹語─吳耿禎展」。

2024年 台南市美術館一館「吳耿禎─剪花人 土象星」展覽。

吳耿禎於展場佈展。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法