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【藝術文化】詩人瘂弦辭世 文學人緬懷其文化視野與敦厚為人

2024/10/13 05:30

瘂弦〈唇—紀念楊喚〉手稿。（國立台灣文學館提供）瘂弦〈唇—紀念楊喚〉手稿。（國立台灣文學館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕創立「創世紀」詩社，並以〈如歌的行板〉聞名的詩人瘂弦，於溫哥華時間11日辭世，享耆壽92歲。文化部長李遠聞訊表示，瘂弦以他豐厚的文化底蘊，把報紙副刊對文化的影響力推到最高峰，和當時的高信疆成為台灣文化界的兩大支柱，本土連結國際，打開台灣人的文化視野，「那時真是令人懷念的美好時光」，文化部更將呈請總統明令褒揚。

詩人瘂弦辭世，享耆壽92歲。（國立台灣文學館提供）詩人瘂弦辭世，享耆壽92歲。（國立台灣文學館提供）

作家廖玉蕙受訪時回憶，自己曾於1970年被延攬至《幼獅文藝》雜誌兼任編輯工作，與瘂弦開啟長達約7年同事之誼，她說明，「從瘂弦身上學到的不僅是對編輯事務的嚴謹，更是看到他為人厚道，待人溫文儒雅的一面。他更是一個廣結善緣的人，從來不會計較被他人在背後說閒話，對待人性總是以幽默看待，即便受了委屈也很會自我調侃，並且理解每個人都會遇到困境跟難處，展現他的寬容。」她亦提及，那段工作期間對她往後待人處事有著深刻的影響。

曾任《聯合報》副刊主編的詩人陳義芝受訪時表示，學習到他「無為而治，適才任用」的組織管理技能，「能來到副刊工作的人，大多是寫作者，各有脾性以及特長，一個團隊要好好運作，必須讓大家各司其職。」而在開拓副刊文學視野上，陳義芝也自陳師承其教，「主動了解文壇動向，向作家邀稿並『逼稿成篇』，讓最好的版面內容呈現給讀者；其次，培養新聞敏感度，結合國內外大事，在文學版面設定議題，讓文學表達與現實精神結合；而最為人傳誦的就是他的『第三類接觸』，跨出原有的文學領域，讓不同的觀念激盪對話。他囑我向海洋科學家、地質學家、生物學家、大氣專家、考古學家等人邀稿，開闊的胸懷，拓寬眼界，也成為我的引導。」談及瘂弦詩作，陳義芝指出，除了語言帶著詩性與極好的音樂感，更是因為其想像力與同情心，「他擅寫小人物，『文學』即『人學』，將底層人物的悲歡苦痛，傳達得很深刻。最後，就是他對人生的思考，尤以最為傳誦的〈如歌的行板〉照見人世間的善惡，是客觀存在，對於青年成長很有啟發。」

曾於2014年推出瘂弦紀錄片《如歌的行板》的導演陳懷恩認為瘂弦是一個「超讚的前輩」。他指出，當時整個劇組飛到溫哥華去拍攝紀錄片，瘂弦對他們說的第一句話是「（溫哥華）好山好水好無聊。天天天藍，教我不想台北也難。」極富幽默感。他說，「為期3週的拍攝工作，他每天都很早起床等著劇組來拍，與我們的互動也很愉快輕鬆，非常容易親近，他不會隨意下指導棋，而是把大家當作工作夥伴一樣，一起完成紀錄片。他對藝術、電影等方面也有涉獵。後來，在機場時，他難得嚴肅地送了我一句：『詩不要解！』那句話影響著我，讓紀錄片定了調。」

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