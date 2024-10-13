【藝週末．藝週音樂人物】信仰音樂的傳道者─專訪 DJ 林貓王

DJ 林貓王，從事職業DJ已超過10年。

文／黃秉睿 圖片提供／林貓王

「你不覺得都沒什麼人在討論 Fontaines D.C. 發新專輯嗎？」

入夜後的滂沱大雨貫穿了整段訪談，踏出室外的時刻依然未見止息。即便已經歷兩小時音樂語言的酣暢淋漓，DJ林貓王依舊未減熱情，在去往捷運站路上的短短幾分鐘，和著雨水凌亂的節拍、詠最癡迷的旋律，亟欲散播屬於自己的福音。

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許多人對於DJ的印象往往是這樣：播送震耳欲聾的強節拍、傳入心脾的電子音樂，在夜店中做為狂歡的陪襯；派對的場合當然少不了林貓王，不過近年來卻能在多個意想不到的地方見到他的身影：國家戲劇院、總統府，甚至是巴黎文化奧運的現場。

2023年，林貓王於記者之夜中在總統府現場播送音樂。

Everything In Its Right Place：一個樂迷的誕生

經歷過數不清的演出、編排出上百種不同主題的歌單，林貓王腦內早已建立龐大的音樂資料庫，分門別類、靜待取用，並且持續擴展中。不過他卻自承，在大學之前自己都還只是個「音樂麻瓜」，聽音樂僅只是出於興趣，而非系統性地聆聽。

90年代末，隨著光碟燒錄機出現，CD唱片產業的爆炸性蓬勃已然接近尾聲；但在林貓王就讀大學期間，實體媒材仍是不可或缺的吸收來源，一如學校附近的出租行裡包羅萬象的 CD。數位化的崛起亦是相當重大的助力，當時開始盛行的P2P軟體如ezPeer，允許使用者連接到裝有相同程式的電腦檔案目錄中檢索、存檔，亦即單一使用者可進入全球上億台電腦中探索龐大的音樂資料庫；另外如台灣創作者慣於上傳作品的網站「滾石可樂」提供聽眾與創作者間更易達的交流，都像是發現新大陸般，賦予林貓王更為廣闊的閱聽經驗。

但真正要等到林貓王意外在二輪戲院觀賞了《香草天空》（Vanilla Sky，2001），才開啟往後的道路。醉心於整體劇情概念的他，當時並未留意配樂，後來在二手唱片行翻到電影原聲帶，彷彿打開一道通往各處的任意門，「我覺得我的這整條路為什麼會發生，應該都是從那個原聲帶開始。」曲目出自樂團Radiohead、R.E.M，再到The Chemical Brothers、Sigur Rós等，其中美國搖滾樂團Red House Painters當時所屬的唱片廠牌4AD更是林貓王按圖索驥吸收音樂的原點。

大學畢業後，林貓王輾轉進入映象唱片發行的雜誌任編輯，兼做唱片企劃；大量嶄新的音樂就此持續衝入腦門，成為重要的活水。跑專訪、擬企劃再編排文字，忙碌的同時也在自我重複，龐雜的工作量讓他難以負荷，雖然內容有趣但依舊不免進入停滯期，心理上的疲倦帶來更大的負擔。剛好當時一位經營酒吧的朋友邀請他到店裡當代班DJ，才又翻到了下一頁篇章。

林貓王於家中。做為DJ，龐大的音樂庫藏不可或缺。

我們的靈魂樂：通往DJ之路

如何流暢地銜接兩首曲目是DJ工作中相當關鍵的一環，在準備播放下一首歌時，要透過耳機先監聽另外一道音軌，以調整音量及掌握恰當的進歌時機。初次接觸的林貓王對於DJ工作近乎陌生，監聽到一半時店員走過來拍拍他的肩、告知他把兩軌音樂都播出來了，兩首歌就此在空間中相衝突，掌台的DJ毫不知情。

即便有這尷尬起點，林貓王卻是愈放愈投入。相比於撰寫部落格時需要好幾天才會得到少量的回響，在播放音樂時「那個回饋超級直接，可能馬上就有人過來跟你聊天、告訴你非常喜歡某首歌」，即刻性的回應讓林貓王一試成主顧，迷戀上當DJ的感覺。

「那時候我很幸運，走了一個超級小眾的路線：搖滾樂和非常Indie（獨立、非主流）的歌，這些沒什麼人在放。」後來林貓王成為飯店附設酒吧的固定駐場DJ，進入他職業生涯的第1段黃金時期：1個月最多演出8場、時有滿座；也是在此時，場域的高自由度讓他展開了極為多元的主題歌單播放，包括呼應社會運動的反強拆及反核議題，或是非典型愛情的2/14情人節「分手之夜」、「第三者歌單」等。

林貓王於The Wall Live House。

「我可能是全台灣最最最care歌詞的人。」大多DJ更在乎歌曲中的beat（節拍）、將樂曲轉換時的「對拍」視為要務，但他獨鍾旋律與歌詞，慣性地以曲風、詞句內容、出產國家與年份建立細膩縝密而龐大的分類庫，也才能不斷產製多元主題歌單。

多元主題是林貓王的一大特色，並會在演出現場發送紙本歌單。（黃秉睿攝）

「情緒順比對拍還要重要。」林貓王認為，像自己這種流派的DJ在播放音樂時，先要能自我取悅，才有辦法讓聽眾投入其中，以樂曲傳輸的律動無須中介、能直達人心；若是為了對拍而斷開情緒的延續體，便是本末倒置。活動派對DJ的核心職責是掌握現場的氛圍，觀察聽眾的反應後隨機應變，整體的演出場合呈現有機性的互動，即興的臨場發揮是不可或缺的元素。

林貓王於Legacy「正宗華語金曲之夜」演出。

The Suburbs：去到更寬廣的地方

也許很多人對DJ的印象是只要按按鈕將既有的歌播出就好，但光是事前建立音樂庫、整理出貼合主題的歌已非易事，演出時還要維持樂曲音量的一致、找尋恰當的進歌點，與此同時更得隨時觀察聽眾、甚至與其互動。林貓王曾做過一次企劃邀請友人來到DJ台，多數人的心得都是：「媽呀貓王，我都不知道你在台上這麼忙！」

雖然既定印象如此，近年來DJ的形象亦逐漸扭轉。2023年，林貓王受邀至總統府於記者之夜中演出，今年8月更受邀與其他4位DJ一同前往巴黎，為文化奧運台灣館演出。名為「巴黎夢尋草莓」的主題中，林貓王結合法國出品與台灣在地歌曲，如糯米糰的經典曲目〈巴黎草莓〉混搭巴黎傳奇電音組合Daft Punk的〈Digital Love〉，或是法國獨立流行樂團Tahiti 80的〈Heartbeat〉交融於黃小楨的〈大溪地〉。看似不相干的數首歌透過編曲上的巧妙手法結合起來，不只迸發出新的滋味，也在音樂形式上象徵台法兩國的接軌。

巴黎文化奧運台灣館演出現場。巴黎文化奧運台灣館演出時，不分國籍聽眾皆投入其中。林貓王於巴黎文化奧運台灣館與聽眾合影。（官方攝影：劉千鈺、朱上均）

「既然台灣政府派我出去、選擇我而不是選擇其他DJ，就一定是希望我可以發揮自己的特色。」當整個DJ圈以嘻哈、電子樂為大宗，鍾情於搖滾樂的林貓王持續在一條較為奇特的道路上摸索；此外，對於華語歌曲的熟悉亦是關鍵拼圖。

然而，這也是把雙面刃。「至今我都不知道，把華語的元素帶進來，對我來說是福還是禍。」原先的DJ圈幾乎不見華語歌曲，但近年來卻成為一股不容忽視的熱潮。人們開始只期待在DJ的場子中聽到華語、聽到他們熟悉的歌曲。雖說是前所未見的盛事，卻與林貓王抱持的DJ職責相悖。

「對於DJ來說，我們有推廣的責任，我最大的願望是可以把一首原本大家都沒聽過的歌放到很紅、放到人人都會唱。」彷彿一位熱烈的佈道者，播送的福音不停變動，始終堅持的是對好音樂的信仰。不只是電音、不只是華語歌，林貓王渴望通往的是更為廣闊的世界：搖滾DJ、民謠DJ甚至是鄉村DJ，在那裡所有樂種都會有信徒、都存在狂歡的聽眾。

2023年，林貓王於老牌音樂空間「海邊的卡夫卡」告別派對演出。（黃秉睿攝）

林貓王小檔案

2024年 巴黎文化奧運台灣館演出。

2024年 兩廳院台灣國際藝術節開幕派對演出。

2023年 總統府記者之夜於總統府中演出。

2022年 台北市立美術館《瑪莉官：時尚革命者》搖擺倫敦音樂派對演出。

2018年 華文朗讀節文學電音派對 與作家配合演出。

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