【藝週末．國際藝聞】莫內霧都印象畫作 首度滙聚倫敦

莫內的作品〈滑鐵盧橋〉。(私人收藏,佳士得提供)

文/方一在

英國倫敦考陶德美術館(Courtauld Gallery)特展「莫內與倫敦:泰晤士河景致」(Monet and London:Views of the Thames),首度將莫內筆下描繪倫敦泰晤士河的印象派畫作滙聚一堂,達成120年前,莫內未能實現的心願。

很多人可能不知道,克勞德.莫內(Claude Monet,1840-1926)雖身為法國印象派代表人物,有些最引人注目的畫作,卻是在倫敦、而非法國創作的。莫內曾於1899年至1901年之間,3度造訪倫敦,並將他從住宿飯店房間露台上,所看到的泰晤士河景致畫下來。

19世紀末、20世紀初的英國是工業大國,因為煤煙與爐火產生的霧氣,營造出獨特的光線效果,不但讓平凡的街區增添神祕色彩,建築物也顯得更為氣勢恢弘。這樣迷濛又美妙的遼闊感,深深吸引莫內,於是他大量描繪飯店周邊的查令十字橋、滑鐵盧橋與國會大廈。這3個系列於1904年在巴黎展出廣受好評,且賣出24件作品,這也讓原本想在隔年於倫敦展出的莫內,因為所剩作品數量不足,無法達成心願。

這個計畫直至今天,才在距離他當年創作地點──薩沃伊酒店,僅300公尺遠的考陶德美術館中實現。此次特展,借來當初在巴黎曾展出的18幅畫作,外加3幅來自英國與瑞士的收藏品,展期至明年1月19日。

莫內描繪陽光下迷霧中的倫敦國會大廈。(巴黎奧賽美術館提供)

