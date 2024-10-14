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【藝術文化】台灣山岳與彩墨深度共鳴 黃慶源「百岳氣韻」10/15金門登場

2024/10/14 05:30

黃慶源〈奇萊北峰的斜陽〉137.5 x 70公分，2023。（黃慶源提供）黃慶源〈奇萊北峰的斜陽〉137.5 x 70公分，2023。（黃慶源提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由金門縣文化局主辦的「百岳氣韻—黃慶源創作展」，展出畫家黃慶源著迷於台灣山脈的壯麗雄偉，在絕美山水間寫生采風，將於10月15日至11月13日在金門縣文化局第1、2、3展覽場登場。

金門縣文化局表示，黃慶源用筆墨意象彩繪寶島的百岳迷人風采，企圖喚起觀眾對「福爾摩沙」的共同美好記憶，是一次山岳與彩、墨深度共鳴的繪畫藝術饗宴，同時也是水墨畫藝術向前邁進，開創時代風潮的重要一步。

展覽以不同主題面向探討彩墨創作的可能性，共分為4個主題，「彩墨交融組構」以深厚筆墨基本功，對應時代環境題材創作；「視覺空間演繹」解構現實形象，創造新形式的圖像空間；「跨域媒材實驗」挑戰當代藝術與前衛的實驗性創作，嘗試不同媒材與水墨的融合；「傳統現代共舞」針對傳統美學中的色彩與造型，以現代美學視角重新詮釋並創造新象。

畫家黃慶源著迷於台灣山脈的壯麗雄偉，為捕捉千變萬化最美山雲的瞬間，長途跋涉，攀岩陡上，在山水間采風寫生。他參與登山活動30餘年，將所見之百岳名山，結合藝術思想研究，落筆為畫幅。作品豐富的內涵與獨特的彩墨現代語彙，形塑出不同的台灣山水風貌。展覽詳詢金門縣文化局官網。

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