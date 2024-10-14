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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活大補帖】好好生活 好好待自己

2024/10/14 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／蔡怡怡

阿彬跟我去探望住院近一個月的小玲，小玲說每天就是面對馬卡龍綠的布簾，在這小小的病床範圍，覺得像在牢房。我們只能安慰沮喪的她很快就會出院，這次住院讓五十幾歲的小玲決心好好照顧健康，不再回到職場。

聊著聊到興趣，我分享最近一年公餘時間都在迷戀寫歌詞，投入創作時，完全忘了時間的流逝，也把惱人的煩事拋在腦後。小玲擔心自己還沒找到興趣，好像只有專注在工作，阿彬笑她哪是還沒找到興趣，根本興趣就在工作，這次住院剛好是提醒她好好生活。小玲苦笑：「就是沒覺察到高壓，也沒去降壓才生病。」她叨念起家裡一定亂七八糟，得收拾、想學煮飯但又沒人吃……

回家的路上，我開始思考阿彬建議的「好好生活」，是否能解決小玲的「還沒找到興趣、抱怨做家事、要不要煮飯」這幾個問題呢？

若「好好生活」就從簡單的散步開始，出門看看別人的生活百態、進去一家店挖掘有沒有自己好奇、感興趣的事物。每一次散步將會是一次心靈的放鬆和沉澱；慢慢地整理自己，就會找到自己的喜好，從喜好就可慢慢發展出自己的興趣。

那「好好生活」適不適用於做家事、要不要煮飯呢？退休後的小玲待在家裡的時間最長，因為要「好好生活」、安處在自己感覺舒適的環境，那麼整理家務就是為了自己，而不是為了別人，就如阿彬提到，他最喜歡待書房，但書房裡卻堆滿棉被，「我常待在這空間，其實我可以把書房整理成自己舒服喜歡的氛圍，而不是因為兒子最近快回來了，才想說堆成山的厚被子該曬、該洗……我們一直在『服務別人』的角色，所以才會感覺如此辛苦；當心態轉成是為了自己，那麼我就會積極思考如何改造書房，好讓我這喜歡聽音樂、使用電腦的老骨頭更舒服，而且早該把棉被曬一曬、收到抽屜啦！」若從自己的「好好生活」出發去思考、去行動，也許還會想出許多方法營造愉悅的居家環境，如家事清潔委給居家清潔人員、讓掃地機器人協助，噴上香氛或種花草、把不適用的東西丟掉、贈人或資源回收等。

「好好生活」意味著好好對待自己。因為想為自己煮健康的食物，所以不管家人吃不吃，你都善待自己、你都好好生活了；而不是因為別人要吃，所以你要煮，也不是因為家人不吃或別人嫌棄你煮的飯菜難吃，你就生氣不煮。以愛自己的好好生活為原則，所以累了，就休息；有心情時，就為自己煮一頓飯，好好吃飯。

不管從散步開始、整理自己的空間、學做菜等，每個人的「好好生活」清單一定不一樣；「好好生活」是自我照顧的概念，它提醒我們如何對待自己，學習看見自己的念頭，這樣的心靈解放，讓我們不再與他人比較，也不再侷限於物質的追求，我們進而就能從「好好生活」中找到內心平靜，在生活中找到更多的平衡與歡喜。

你可以試著用「好好生活」來檢視你現在的困擾，如長輩照顧、婆媳問題、親子溝通、要不要轉職、買亦或租房、退休與否等，每一選擇或行動都會有延伸的挑戰，那些選擇是不是能讓你「好好生活」呢？

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