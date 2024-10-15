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【藝術文化】絃樂巨擘卡瓦科斯率阿波羅樂集訪台 10/16獻演巴赫協奏曲之夜

2024/10/15 05:30

小提琴家列奧尼達斯‧卡瓦科斯是當代絃樂巨擘。（NSO提供）小提琴家列奧尼達斯‧卡瓦科斯是當代絃樂巨擘。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕當代絃樂巨擘列奧尼達斯．卡瓦科斯（Leonidas Kavakos），將於10月16日晚間在台北國家音樂廳舉辦「Kavakos與阿波羅樂集的巴赫協奏曲之夜」。主辦NSO國家交響樂團表示，卡瓦科斯因與NSO有著長期友好情誼而特別獻演本場音樂會，還轉述卡瓦科斯說，上次因為疫情關係被迫取消訪台行程，「這次能夠回到台灣演出，讓我感到無比喜悅！」

卡瓦科斯將攜手阿波羅樂集訪台演出。（©JuliaWesely，NSO提供）卡瓦科斯將攜手阿波羅樂集訪台演出。（©JuliaWesely，NSO提供）

卡瓦科斯被譽為全球稀有的優秀小提琴家和藝術家，他經常與世界頂尖的樂團和指揮家合作，如維也納愛樂、柏林愛樂等，並常在全球最負盛名的獨奏音樂廳和音樂節上演出。

NSO表示，卡瓦科斯於2022年成立阿波羅樂集（The Apollon Ensemble），成員均為希臘頂尖且獲獎無數的音樂家們，包括小提琴家Noé Inui、Alexandros Sakaleros、中提琴家Ilias Livieratos、大提琴家Timotheos Petrin、低音提琴家Michalis Semsis以及古鍵琴家Iason Marmaras。阿波羅樂集今年與SONY合作發行首張專輯，收錄了巴赫《小提琴協奏曲》；年初在維也納金色大廳首次亮相，贏得觀眾熱烈迴響；10月展開首次亞洲巡演，台北即為其中一站。

卡瓦科斯特別指出，成立樂團的初衷是為了演奏巴赫的協奏曲及類似的曲目，「我希望以一種不同的方式來演繹這些作品，而不是像一般的使用管弦樂團。」這3年來的嘗試，「效果與感受都令人滿意，因此決定持續下去。」

即將在台灣演出的巴赫協奏曲之夜，上半場曲目包括《A小調小提琴協奏曲》、《E大調小提琴協奏曲》及《G小調小提琴協奏曲》；下半場則將演出《D小調協奏曲》，卡瓦科斯說，此曲「擁有強大的力量，能立即吸引聽眾注意力，讓人渴望繼續聆聽。然而，在音樂廳裡，除音響的呈現，視覺元素、音樂廳的氛圍以及觀眾的反應等，都構成全然不同的聽覺旅程。因此，我們希望將這首最具規模的協奏曲安排在最後。」

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