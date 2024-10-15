【藝術文化】陳毓襄+阿爾明+國台交 奇美音樂節「青春與史詩」11/15壓軸登場

奇美音樂節「蕭邦大觀」，邀請鋼琴家陳毓襄演繹蕭邦名作。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年奇美音樂節壓軸的「青春與史詩」將移師高雄衛武營，由國際鋼琴名家陳毓襄聯手奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明與國立台灣交響樂團等，蕭邦最華麗的第1號鋼琴協奏曲與拉赫曼尼諾夫顛峰級的第3號鋼琴協奏曲同場交鋒，加上博物館典藏米蘭學派4大製琴家族的8把名琴助陣，將於11月15日精采演出。

奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明，將擔任奇美音樂節的壓軸場指揮。（圖由Shumpei Ohsugi攝影）

奇美音樂節今年以鋼琴詩人「蕭邦」為主題推出系列演出，壓軸場的「青春與史詩：蕭邦第1與拉赫曼尼諾夫第3號協奏曲」，將同時獻上2位大師的經典作品，呈現他們的音樂傳承以及各自獨特的藝術風采，備受矚目。

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蕭邦第1號鋼琴協奏曲是青春時期的代表作，傳遞華麗浪漫與純真情感；拉赫曼尼諾夫第3號鋼琴協奏曲則以史詩般的敘事格局與恢弘氣魄著稱，繁複艱深的技巧，被譽為「鋼琴協奏曲的聖母峰」。

助陣名琴來自格蘭奇諾、泰斯托瑞、蘭朵夫、梅塔岡薩等4大家族代表作品，中低音域尤其渾厚，能強化背景音樂，完美襯托主旋律的音色，為協奏曲演出增添豐富的層次，這也是館藏的米蘭學派名琴首度登上衛武營。

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