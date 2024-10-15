自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】陳毓襄+阿爾明+國台交 奇美音樂節「青春與史詩」11/15壓軸登場

2024/10/15 05:30

奇美音樂節「蕭邦大觀」，邀請鋼琴家陳毓襄演繹蕭邦名作。（奇美博物館提供）奇美音樂節「蕭邦大觀」，邀請鋼琴家陳毓襄演繹蕭邦名作。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年奇美音樂節壓軸的「青春與史詩」將移師高雄衛武營，由國際鋼琴名家陳毓襄聯手奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明與國立台灣交響樂團等，蕭邦最華麗的第1號鋼琴協奏曲與拉赫曼尼諾夫顛峰級的第3號鋼琴協奏曲同場交鋒，加上博物館典藏米蘭學派4大製琴家族的8把名琴助陣，將於11月15日精采演出。

奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明，將擔任奇美音樂節的壓軸場指揮。（圖由Shumpei Ohsugi攝影）奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明，將擔任奇美音樂節的壓軸場指揮。（圖由Shumpei Ohsugi攝影）

奇美音樂節今年以鋼琴詩人「蕭邦」為主題推出系列演出，壓軸場的「青春與史詩：蕭邦第1與拉赫曼尼諾夫第3號協奏曲」，將同時獻上2位大師的經典作品，呈現他們的音樂傳承以及各自獨特的藝術風采，備受矚目。

蕭邦第1號鋼琴協奏曲是青春時期的代表作，傳遞華麗浪漫與純真情感；拉赫曼尼諾夫第3號鋼琴協奏曲則以史詩般的敘事格局與恢弘氣魄著稱，繁複艱深的技巧，被譽為「鋼琴協奏曲的聖母峰」。

助陣名琴來自格蘭奇諾、泰斯托瑞、蘭朵夫、梅塔岡薩等4大家族代表作品，中低音域尤其渾厚，能強化背景音樂，完美襯托主旋律的音色，為協奏曲演出增添豐富的層次，這也是館藏的米蘭學派名琴首度登上衛武營。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應