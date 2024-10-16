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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】鋼琴家希斯金再度訪台 細膩呈獻浪漫音樂盛宴

2024/10/16 05:30

對於從小被譽為鋼琴神童，希斯金認為勤奮與經驗更重要。（記者凌美雪攝）對於從小被譽為鋼琴神童，希斯金認為勤奮與經驗更重要。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕被鋼琴大師紀新形容為「細膩性令人著迷」的俄羅斯鋼琴家德米特里．希斯金（Dmitry Shishkin）再度登台巡演，端出一套特別的曲目，以浪漫主義的深厚情感為基調，呈獻一場巴洛克與浪漫樂派交織的盛宴，自認個性也很浪漫的希斯金，將帶領觀眾體驗一趟深刻的音樂旅程。

出生於音樂家庭，媽媽是鋼琴老師，有人說希斯金是才剛學會站就坐在鋼琴前彈琴。對於自己小時學琴的記憶，希斯金說，從小看媽媽教哥哥彈鋼琴，也就主動學起來，印象中是2歲正式學琴，也就是說，現年32歲的希斯金已經彈鋼琴30年了。被問到3歲就首次登台演出，之後又屢獲國際大賽獎項，被譽為「神童」有何看法？希斯金笑著說，「最重要還是勤奮與經驗」，因此，即便至今全球演出行程忙碌，仍然每天至少練琴7小時。

希斯金親自為這次登台挑選的曲目，從巴哈-布梭尼的《夏康》與《聖詠前奏曲》，再到法朗克的《前奏、賦格與變奏》，以虔誠的旋律敲響音樂會，宛若教堂鐘聲。隨後以柴可夫斯基《悲歌》、拉赫曼尼諾夫前奏曲選集、史克里亞賓幻想風格奏鳴曲，以及普羅高菲夫《第2號鋼琴奏鳴曲》，從濃烈的鄉愁到預示未來的不安之音，展現音樂與世代的緊密聯繫。

10月17日在台北國家音樂廳、21日在高雄衛武營音樂廳演出，詳詢Opentix。

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