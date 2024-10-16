自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「繪畫中的繪畫」高美館登場 陳聖頌探尋台灣土地光彩

2024/10/16 05:30

陳聖頌將台灣土地的形色與光影，轉化為繪畫元素，帶來新的視覺感受。（記者董柏廷攝）陳聖頌將台灣土地的形色與光影，轉化為繪畫元素，帶來新的視覺感受。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／高雄報導〕由高美館推出的「繪畫中的繪畫」展，集結超過70件作品梳理藝術家陳聖頌自2004年起，重新回歸繪畫、與土地建立關係後至今20年的繪畫創作，即日起展至2025年1月5日。

展覽以「繪畫中的繪畫—局部」、「繪畫的表面—凝結層平面」、「繪畫中的繪畫—之間」、「繪畫的裡面—土地的精神」等4個子題爬梳藝術家20年間的創作生涯，詮釋對南台灣土地風貌的新視野，藉此描繪出屬於藝術家內心中的風景、山與水。

陳聖頌〈域〉油彩、畫布，130x162公分，2008。（記者董柏廷攝）陳聖頌〈域〉油彩、畫布，130x162公分，2008。（記者董柏廷攝）

策展人黃志偉指出，展覽以「繪畫中的繪畫」為題，即是指出其繪畫中的繪畫性。他說明，繪畫性來自於繪畫過程中，畫筆塗刷在畫布上產生的各種痕跡，如畫筆留下的筆觸、色彩間的隨機交融等，觀眾能從繪畫表現感知藝術家的意圖。

陳聖頌〈藍之二〉油彩、畫布，180x140公分，2008（左）；〈綠之一〉油彩、畫布，180x140公分，2006。（記者董柏廷攝）陳聖頌〈藍之二〉油彩、畫布，180x140公分，2008（左）；〈綠之一〉油彩、畫布，180x140公分，2006。（記者董柏廷攝）

陳聖頌師事席德進，於1996年從義大利返國後便定居於高雄橋頭，被稱為橋頭藝術村村長。2003年首次在高美館創作論壇舉辦個展「天地之間」，展出以砂、蠟、木板、金粉、銀粉、水晶石等複合媒材等複合媒材創作作品。2004年後，他再度回歸純粹繪畫，並思考個人與台灣土地之間的關係。他回到故鄉北港，走遍南台灣西南沿海與平原，觀察土地上的光彩，畫出內心的感受。

展出作品以油彩層層堆疊，交錯出似海如山的神祕心象，不僅藉景抒情，更藉景創意，其中，「黃系列」新作展現其近年心境。詳詢高美館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應