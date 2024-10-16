【藝術文化】「繪畫中的繪畫」高美館登場 陳聖頌探尋台灣土地光彩

陳聖頌將台灣土地的形色與光影，轉化為繪畫元素，帶來新的視覺感受。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／高雄報導〕由高美館推出的「繪畫中的繪畫」展，集結超過70件作品梳理藝術家陳聖頌自2004年起，重新回歸繪畫、與土地建立關係後至今20年的繪畫創作，即日起展至2025年1月5日。

展覽以「繪畫中的繪畫—局部」、「繪畫的表面—凝結層平面」、「繪畫中的繪畫—之間」、「繪畫的裡面—土地的精神」等4個子題爬梳藝術家20年間的創作生涯，詮釋對南台灣土地風貌的新視野，藉此描繪出屬於藝術家內心中的風景、山與水。

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陳聖頌〈域〉油彩、畫布，130x162公分，2008。（記者董柏廷攝）

策展人黃志偉指出，展覽以「繪畫中的繪畫」為題，即是指出其繪畫中的繪畫性。他說明，繪畫性來自於繪畫過程中，畫筆塗刷在畫布上產生的各種痕跡，如畫筆留下的筆觸、色彩間的隨機交融等，觀眾能從繪畫表現感知藝術家的意圖。

陳聖頌〈藍之二〉油彩、畫布，180x140公分，2008（左）；〈綠之一〉油彩、畫布，180x140公分，2006。（記者董柏廷攝）

陳聖頌師事席德進，於1996年從義大利返國後便定居於高雄橋頭，被稱為橋頭藝術村村長。2003年首次在高美館創作論壇舉辦個展「天地之間」，展出以砂、蠟、木板、金粉、銀粉、水晶石等複合媒材等複合媒材創作作品。2004年後，他再度回歸純粹繪畫，並思考個人與台灣土地之間的關係。他回到故鄉北港，走遍南台灣西南沿海與平原，觀察土地上的光彩，畫出內心的感受。

展出作品以油彩層層堆疊，交錯出似海如山的神祕心象，不僅藉景抒情，更藉景創意，其中，「黃系列」新作展現其近年心境。詳詢高美館官網。

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