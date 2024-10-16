【家庭plus．生活停看聽】美食 拉攏祖孫情

圖／達志影像

文／情琳

帶著小朋友回南部老家，一踏進家門就發現一旁長桌上的零食堆得像小山一般高。因為年紀稍長，老爸、老媽現在對於入口的食物講究清淡、減量；我拿起仔細端詳，竟不是賣場常見的品牌，看來更像是四處蒐羅而來的戰利品。聽到我大驚小怪地呼喊，老媽從廚房探頭，一臉神祕地指指冰箱：「還有其他的，飯後再說。」

備好中餐後，老媽一面招呼孩子吃飯，又在老爸的位子插上平板，正對著他的飯碗。孩子好奇地探頭窺看著平板裡的節目問：「阿公在看什麼？」老爸打趣回答：「那是我的配菜，柴燒豆皮呀！」

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自從健檢亮紅燈以後，老媽就為老爸制定飲控食譜，少油鹽、戒碳水、無調味。曾經無肉不歡的老爸只能忍痛和最愛的滷腿庫、碗粿、油飯統統說再見，過上了三餐味如嚼蠟的生活。為了替平淡的三餐增添色彩，老爸變通出自己的一套方法──在吃飯時收看美食節目！看著節目裡的胡椒餅、小籠包、大肉圓，嘴裡的青菜彷彿也咬出了千里之外的美食滋味。相對於嚴苛、選擇限縮的健康菜單，螢幕裡這餐是街頭小吃、下頓是市場美食，每次都能變化搭配「吃不膩」的大魚大肉，還不會造成身體負擔。老媽在一旁替我補充說明經由美食節目帶來的豐碩成果。

原來除了定時收看外，老爸、老媽竟然還跟著報導的足跡身體力行，安排閒暇時間，走遍節目上有興趣的美食地點，立志成為孫子的美食老船長。雖然僅能淺嘗即止，但刺激的開箱旅程，讓兩人一次次揚帆啟航；桌上的戰利品都是兩人歷經幾個星期的探索，網羅口味極佳且性價比極高的推薦商品；老爸拍胸脯向孩子保證：「絕對沒有地雷，地雷都進阿公、阿婆的肚子裡了。」

待在老家的幾日裡，祖孫輪番品嘗噴香的花生粒、清爽的杏仁冰、香濃的核棗糕等零食，無不對阿公、阿婆的好口味給予高度肯定，讓老爸、老媽笑開了花，甚至願意為了下次的相聚，再次踏上美食征途。

北返前，貪吃的小鬼頭迫不及待纏著阿公預告下一次的口袋名單。老爸伸手畫了一個大圓圈：「名單還有這麼多，阿公都會再推薦，所以，你們有空就要常回來喔。」

看來，吸引孩子靠岸的原因又多了一樣：陪伴、溫暖、避風港，還有美食老船長。

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