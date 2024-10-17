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【藝術文化】週末衝台北看風神寶寶《噶瑪蘭公主與烏龜將軍》 探討家庭控制

2024/10/17 05:30

陳昭賢（右）飾噶瑪蘭公主，風神寶寶則由陳亮晞飾演。（風神寶寶兒童劇團提供）陳昭賢（右）飾噶瑪蘭公主，風神寶寶則由陳亮晞飾演。（風神寶寶兒童劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣第1個以傳統戲劇為小朋友說故事的兒童劇團「風神寶寶」，年度新作《噶瑪蘭公主與烏龜將軍》將於週末（19、20日）在台北城市舞台演出。這也是風神寶寶「遊台趣」系列的第1號作品，希望透過歌仔戲讓孩子們認識自己生長的地方，因此從台灣歌仔戲的發源地宜蘭出發。

演出中特別安排從舞台向觀眾席延伸的藍色布幔，象徵氾濫的「大水」，大球化成被大水激起浪花而滴下的「水珠」，展現戲劇的想像力與互動趣味。（風神寶寶兒童劇團提供）演出中特別安排從舞台向觀眾席延伸的藍色布幔，象徵氾濫的「大水」，大球化成被大水激起浪花而滴下的「水珠」，展現戲劇的想像力與互動趣味。（風神寶寶兒童劇團提供）

現任明華園總團執行長的陳昭賢，自北藝大研究所畢業後，繼承父親陳勝福與母親孫翠鳳的衣缽，不僅成為劇團專業行政管理人，同時兼顧歌仔戲演出，角色可男可女，展現年輕世代多元包容的特質。更難得的是，為了歌仔戲傳承，陳昭賢於12年前創辦「風神寶寶」兒童劇團，她說，要演專門為兒童打造的歌仔戲，讓孩子們從小就對這個台灣本土最具特色的傳統戲曲產生興趣。

今年推出全新的「遊台趣」系列，秉持風神寶寶一貫的創作風格，在故事中加入「環保」等現代議題，以6比4的國台語比例，拉近與小朋友的距離，7月在台中首演，觀眾反應熱烈，時隔3個月來到台北，陳昭賢說，「我們在舞台視覺上做了調整，讓龜山島的意象更鮮明，表演更加豐富精采。」

陳昭賢說，《噶瑪蘭公主與烏龜將軍》源自宜蘭俚語「龜山若崁頭，大雨隨時到」，主角東海龍王的女兒噶瑪蘭公主，一心期盼跟不同族群的人做朋友，但龍王卻希望公主只跟龍族交往，一氣之下將公主關起來。守護在公主身邊的烏龜將軍救公主逃離龍宮，龍王大發雷霆，引大水淹沒宜蘭，烏龜將軍把自己變成一座大山堵住海水，不幸被龍王變成龜山島，於是，傷心的噶瑪蘭公主將自己變成蘭陽平原，守護在龜山島旁，遙遙相望。

導演許栢昂表示，風神寶寶兒童劇在親子題材的選題上，常會選一些與死亡、霸凌或像這次「都是為你好的控制」相關議題，希望讓有類似困擾的家庭全家一起看戲，看完表演的互動與討論，就是父母與孩子一同成長的好時機。

《噶瑪蘭公主與烏龜將軍》台北場由陳昭賢、李郁真、陳子謙、朱亮晞主演，是一齣不以說教方式，促進親子關係的作品，分享每個人生活中都可能發生的情境，讓觀眾容易找到共鳴。詳詢OPENTIX網站。

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