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【藝術文化】維也納少年合唱團故宮看國寶 快閃獻唱五月天〈知足〉

2024/10/17 05:30

維也納少年合唱團今年由華裔指揮曾智斌（左）率領「海頓團」來台巡演。（記者董柏廷攝）維也納少年合唱團今年由華裔指揮曾智斌（左）率領「海頓團」來台巡演。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕與傳大藝術合作的維也納少年合唱團，今年由華裔指揮曾智斌（Jimmy Chiang）率領「海頓團」來台巡演，將於10月17至23日在北中南舉辦4場音樂會。昨（16）日「維也納少年合唱團」團員先行前往國立故宮博物院參觀，並現場快閃演唱3首曲子，包含五月天〈知足〉、奧地利民謠〈當我看見太陽升起時，是多麼美麗〉，以及保加利亞民歌等，為音樂會暖身，讓現場民眾近距離欣賞世界級演出。

維也納少年合唱團參觀故宮後，發現許多展品將藝術融入生活，感覺很新鮮。（記者董柏廷攝）維也納少年合唱團參觀故宮後，發現許多展品將藝術融入生活，感覺很新鮮。（記者董柏廷攝）

維也納少年合唱團團員們昨日欣賞故宮國寶翠玉白菜、肉形石、瓷器，以及「大美不言」特展等後，在現場B1大廳快閃演出。曾智斌表示，在故宮現地快閃，與劇院演出是很不同的體驗。因為空間開放、人數不定，因此有一定難度。他亦說明，維也納少年合唱團在世界巡迴演出時，除了經典曲目如史特勞斯〈藍色多瑙河〉、舒伯特〈鱒魚〉之外，也會獻唱當地民歌，或觀眾熟悉的作品，台灣巡演曲目中就挑選五月天的〈知足〉。團員之一Allen說，在故宮快閃演出很特別，但無論是在音樂廳或在戶外場地，都當作是一般音樂會演唱，「因為常常唱不同語言的歌曲，唱中文歌曲並不會覺得特別困難，加上〈知足〉旋律很好聽。」

「維也納少年合唱團」此次台灣巡演曲目，除五月天的〈知足〉，還有普契尼歌劇《杜蘭朵》的〈在東邊群山上〉、音樂劇《飛燕金槍》的〈娛樂至上〉、舒伯特的〈鱒魚〉、電影《修女也瘋狂》的〈萬福聖母頌〉、動畫電影《魔劍奇兵》的〈祈禱〉、布拉姆斯《搖籃曲》以及圓舞曲之王小約翰．史特勞斯〈藍色多瑙河〉等。10月17日在台南文化中心、10月18日在高雄衛武營音樂廳、10月22日在台北國家音樂廳、10月23日在台中市中山堂等地巡迴演出。詳詢OPENTIX網站。

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