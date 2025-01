【自由副刊】 陳牧宏／班機IT203

◎陳牧宏

◎陳牧宏

.

We are all of us in this room / …… This is why we search for love. ―― Louise Glück

.

1

在最黑的黑暗裡

我們期待什麼

嘴唇,鼻翼,耳朵,陰莖……

請繼續往下閱讀...

.

鈷藍色眼瞳尋找

到黑眼瞳?

磁磚感覺到芍藥落下

.

分辨出是貓

是人還重要嗎?

就把房間所有活物都當成黑貓

多麼溫柔,

呼吸喘息憋氣

.

月亮會在另外房間升起來

恍然大悟

(因為地面作業)

.

沿著螢綠色虛線

夜空在雪地上

準備起飛

.

2

秋天是一部分人生

臘冬是另一部分

孰重孰輕?

.

眼瞳是靈魂一小部分

身體是另外大部分

孰模糊孰清晰?

.

資本主義使得我們

左眼大過右眼

戰爭使得右腿長於左腿

世界傾斜扭曲

卻心安理得

.

彎月和

狠心孰銳利孰鈍?

.

灰蛾的死

和芍藥的死

是一樣的死嗎?

.

3

最後十五首詩

像最後五天,最後五小時

.

平靜和絕望

是融冰上面下面

如果孔雀不顧一切

往更北更北飛

沒日沒夜。

.

最後就雨滴冰雹

隕石墜落

濺起微不足道的水花

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法