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【藝術文化】「土水—台灣初露」音樂會重現文協精神 李遠盼台灣文化走向世界

2024/10/18 05:30

【藝術文化】「土水—台灣初露」音樂會重現文協精神 李遠盼台灣文化走向世界指揮江靖波（左2起）、樂思構作施如芳、導演黃郁晴說明創作理念。
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立傳統藝術中心台灣國樂團將於本週末演出「土水—台灣初露」音樂會，昨天舉辦彩排記者會，適逢10月17日是「台灣文化日」，文化部長李遠致詞時特別強調，擔任文化部長最期盼的願景，就是看到「21世紀台灣新文化運動」，也希望透過黃土水的藝術與相關活動，讓國人再次見證台灣藝術家前輩走向世界，重現文協精神。

傳藝金曲最佳演員張孟逸飾唱〈結髮·裸婦〉。（記者凌美雪攝）傳藝金曲最佳演員張孟逸飾唱〈結髮·裸婦〉。（記者凌美雪攝）

1921年10月17日，林獻堂、蔣渭水等人成立「台灣文化協會」，開展台灣文化啟蒙的年代。同年，雕塑家黃土水大理石雕塑〈甘露水〉入選第3屆日本帝展，為台灣藝術史開啟新篇章。「土水—台灣初露」音樂會便是以〈甘露水〉為創作靈感，結合音樂與影像，呈現黃土水的故事及藝術精神。

音樂會從黃土水的成長敘說到赴日本學習雕塑，後來他的妻子將〈甘露水〉帶回台灣，並視之為家中「姊姊」的角色，沒想到因為時代環境影響，導致一度埋藏於黑暗中，直到進入新的世紀，終於重見天日，還有幸重返黃土水母校展出。導演黃郁晴說，音樂會中擔任演唱者的張孟逸，整場演出扮演妻子廖秋桂，直到最後一首曲目時，張孟逸將變成一個看展的現代人，藉此強調人的肉體、肉身是有限的，但透過藝術品，藝術家可以達到永劫不死。

音樂會曲目皆為〈甘露水〉的故事量身打造，比如由王乙聿作曲的〈夢迴南國〉，帶領人回到黃土水的故鄉，感受他在藝術創作中的深厚情感與力量；〈光〉則由劉至軒作曲、施如芳作詞，描述黃土水在東京的創作歷程，以及他創作〈甘露水〉時，對台灣的強烈思念，彷彿每一個雕鑿都充滿對家鄉的愛。

甫於9月初陪著〈甘露水〉回黃土水母校東京藝術大學展出的文化部長李遠，特別有感地說，黃土水的生命雖然短暫，但100年過後，他所留下的作品依然被大家傳頌，有關他的故事、作品被畫成繪本、漫畫，甚至將改編成電影，「短暫的生命所留下的作品，卻能讓大家持續詮釋，是多麼重要的事情」。李遠說，擔任文化部長最期盼的願景，就是看到「21世紀台灣新文化運動」，讓所有台灣人驕傲地知道「台灣文化已經可以走向世界，被世界看見」。

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