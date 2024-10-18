【家庭plus．微幸福案內】國家指定第一號 威力中感受幸福

四萬溫泉是日本政府指定第一號國民保養溫泉地，有320年歷史的積善館就是《神隱少女》取景地。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

最近去了群馬縣的四萬溫泉，果然不愧是500年歷史的老鋪旅館，確保了最佳的泉質，而且隔鄰就是《神隱少女》取景地320年歷史的積善館，因為本館是日本現存最老的木造溫泉旅館，因此才會在吉卜力作品登場吧！我充分享受了此一「能治癒四萬病痛靈湯」的神妙，此外也因為這裡是日本國家指定第一號國民保養溫泉地，平添幾分幸福感！

日本政府在1954年同時指定了四萬以及栃木縣日光湯元、青森縣的酸湯三大溫泉為第一號國民保養溫泉地，這些地方早年都是著名的湯治（溫泉療養）溫泉，也就是國家認定的好湯。原本從事自由業的我，對於國家權威有心理性的排斥，不過遇到許多跟歷史文物或名勝等相關的國家認定，居然很沒抗拒地接受了！

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四萬溫泉外，日光湯元跟酸湯我都泡過了，各有千秋。四萬讓我滿足感最高，覺得不愧為「草津的仕上湯」，也就是在附近強酸性的草津溫泉湯治之後，再到四萬來就有保濕美肌效果，才算完成了泡湯之行，現在是很受女性歡迎的溫泉，深深體會到被指定為第一號果然有道理！

日本還有其他許多重要的國家指定第一號，也是我必遊的選擇。像是國寶第一號京都廣隆寺的彌勒菩薩，是我去京都最早去朝拜的，該寺跟早年萬元大鈔人物聖德太子有相當淵源。國寶指定順序在日本是很絕對的，許多國寶都強調自己是第幾號，表示條件最沒話說，不像許多是近年動用政治力量才促成的！

日本國家指定第一號史蹟暨特別名勝第一號京都天龍寺的曹源池庭園，這是700年前開山的夢窗國師創作，也成了世界文化遺產，聞名國際，是景觀國寶的第一號。景觀國寶在日本全國各地也不過只有36處，具稀有價值。

至於人間國寶則是從1955年開始的，連已故者共374人，同時指定的第一號都是我最愛的陶藝家富本憲吉、濱田庄司、荒川豐藏及石黑宗麿，從陶藝史及作品魄力都是各自獨創時代的人物，覺得第一號有理！也因此泡在內涵深厚的第一號溫泉裡的感受也格外不同，幸福跟著源泉一起湧出來！

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