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藝文 > 品風格 > 城巿散步

【藝週末．地方散步】朝聖台灣離島信仰（2-1）─烈嶼貢王 全島燒王船

2024/10/19 05:30

金門烈嶼西甲西方宮送王。王船點燃，王爺啟程，據傳回頭會被王爺帶走。烈嶼燒王船仍維持傳統，參與者被告誡不可回頭。（2022年攝影）金門烈嶼西甲西方宮送王。王船點燃，王爺啟程，據傳回頭會被王爺帶走。烈嶼燒王船仍維持傳統，參與者被告誡不可回頭。（2022年攝影）

口述、攝影／陳逸宏 文字撰述／沈維巖

王爺信仰不只是台灣本島中南部的重要信仰，在離島金門也同樣是重要的民間信仰。台灣的迎王平安祭每3年1次，送王的燒王船是祭典高潮；又稱烈嶼的小金門送王則每年11月舉行，而且有一個特有的名稱──「貢王」。

小金門又叫「烈嶼」。我記錄烈嶼貢王是在2022的年底，我踏上小金門待了3天2夜。「貢王」是每年11月在烈嶼各處舉行的送王，這是烈嶼很特別的專有稱呼。

金門烈嶼西方宮。凌晨3點起駕送王，全程噤聲。王船經過部隊宣傳刺槍術壁畫，貫古穿今。（2022年攝影）金門烈嶼西方宮。凌晨3點起駕送王，全程噤聲。王船經過部隊宣傳刺槍術壁畫，貫古穿今。（2022年攝影）

烈嶼各廟同時間燒王船

烈嶼的送王（燒王船）1年1次，和台灣王爺信仰常見的3年1次燒王船不一樣。烈嶼有很多廟，都集中在同樣時間點的前後幾天進行燒王船。送王之前，我們先去看王船造型或民眾供祭。我問：「什麼時候送王？」得到答案是，大概什麼時候，也不見得很準。還好有在地好友、廟會達人帶著，穿鄰入巷，不然在烈嶼若只靠導航真的沒用。這邊某家王船剛點火，他就說：「該走了，趕快去下一家，下一家的王船已經在往海邊的路上。」烈嶼的王船造型較小，造價大概新台幣10到12萬元左右，在海邊燒起來，一下子就燒完了。（編註：台灣最負盛名的東港燒王船，其王船造價高達1千萬元。）

金門比較特別的是，王爺來的時候，可以看到他們對宴王（準備供品祀王）的重視，阿公、阿嬤們都很虔誠，阿嬤頭戴著春仔花，一早遵循古禮用扁擔挑著裝滿貢品的竹簍──也就是「天擔」，來到廟裡拜拜。年輕人大都外流，這樣的場合看不到年輕人，都是虔誠的阿公阿嬤，他們年紀大了體力有限，就用折衷方式，在離廟大概20公尺的附近把車停好，再用推車推到廟旁，把天擔供品照傳統方式挑進廟裡。

送王當日早上，住在西甲西方宮附近的老人家，會用扁擔挑著供品到廟裡貢獻給王爺，祈福降安。（2022年攝影）送王當日早上，住在西甲西方宮附近的老人家，會用扁擔挑著供品到廟裡貢獻給王爺，祈福降安。（2022年攝影）金門烈嶼西方宮。年輕人外流，祭典參與者多為老人，長者體力不堪負荷，拜拜完畢，用手推車將扁擔及供品推回家中。（2022年攝影）金門烈嶼西方宮。年輕人外流，祭典參與者多為老人，長者體力不堪負荷，拜拜完畢，用手推車將扁擔及供品推回家中。（2022年攝影）

王船點燃王爺啟駕 眾人迴避

我在烈嶼不同地方拍到的幾艘燒王船，不管是傍晚或凌晨送王，都照著傳統禁忌民眾不能去看，這和早年我在故鄉東港所見習俗一樣。小時候我們被嚴格告誡，不能去看送王，我媽也沒看過。王船著火代表王爺起駕要離開，火起時所有轎班轉身、卸下腰帶、拿下魯笠（轎班所戴、類似斗笠的帽子），表示任務完成，在那個時刻絕不能回頭看。有個說法是，如果回頭看會被王爺帶走。

近年這幾科在台灣的送王，現場卻是人山人海，有人拿手機拍，也有媒體拍攝，還有外面的夜市，人聲鼎沸，擠滿外來觀光客，宛如歡樂派對。只有轎班們還遵循傳統禁忌，轉身離開，儼然平行世界。這到底是好不好，我也不知道。但是我在小金門看到的習俗，依然維持轉身靜默離開的送王傳統。

金門烈嶼西方宮虔誠拜拜的阿嬤。（2022年攝影）金門烈嶼西方宮虔誠拜拜的阿嬤。（2022年攝影）

企圖拍攝 乩童大喊莫回頭

有一天，在「西方」的玄天上帝廟，出發前就被嚴格告知，全程要噤聲，絕對不能在過程中叫任何人的名字。參與的人都先跟廟方打過招呼，他們同意才能跟隨。出發前，廟方會發給我們一張符令傍身。晚上穿街過巷，到了送王的海邊，整個過程，在王船燃燒前一點聲音都沒有，只有窸窸窣窣的腳步聲。

金門大都是雙乩童，火一著起來，兩位乩童過來驅趕我們，他們殿後。我做記者的習慣，覺得燒王船火苗漫天，怎麼可能只拍一張。我有點想越界，心想，反正相機有翻轉螢幕，乩童在背後，我的動作他看不見。我心生意念，想用身體擋住、偷偷把相機拿起來用翻轉螢幕讓鏡頭對著後方，應該可以拍到照片，技術與邏輯上可行。可是當我剛心生意念，正要用手去碰翻轉螢幕的那一剎那，背後距離我很遠、差不多3到5五公尺以上，夜空很安靜的狀態，突然傳來很大聲：「莫回頭」，如雷灌耳，我整個人像被雷打到，祂似乎從背後洞悉了我的意念，讓我嚇到腳底冒汗。這麼多年的拍攝，這種神奇特別的經驗在我的家鄉東港都沒遇過，竟然是在金門烈嶼的貢王碰到！

小辭典

◆送王

閩南或台灣盛行王爺信仰的儀式。早年以王爺是瘟疫象徵，後演變為驅除瘟疫的神明。王爺是代天巡狩，民間恭送王爺搭船返天宮，以火焚之，送王又稱遊天河，俗稱燒王船，有送走瘟疫、保佑鄉里平安之意。

◆春仔花

纏花又稱春仔花，是婚慶時女性配戴的頭飾，象徵喜慶、祝福。隨婚俗改變，戴春仔花習俗日漸式微。春仔花是閩南傳統手工藝，以鐵絲、紙片、絲線纏繞製作。婚禮中新娘不同身分的女性長輩會戴不同花造型的春仔花。

金門烈嶼上林李將軍廟，到廟裡拜拜的婆婆頭上都會戴著「春仔花」是當地特色，每個人戴的春仔花形式各有不同。（2022年攝影）金門烈嶼上林李將軍廟，到廟裡拜拜的婆婆頭上都會戴著「春仔花」是當地特色，每個人戴的春仔花形式各有不同。（2022年攝影）

◆台灣迎王祭3年1次，今年逢正科年

王爺信仰是台灣中南部非常重要的信仰，中研院民族所2018年出版的《王爺信仰的民族誌》，書中引用「1981年台灣主祀神明廟宇數量統計」，王爺信仰廟宇數為753，佔台灣廟宇數的13.59%，比媽祖信仰廟宇數510、佔9.21%更多，是台灣廟宇數最多的信仰。

大家熟悉的燒王船就是王爺信仰迎王平安祭中最後高潮。台灣的迎王平安祭大都是3年1次，該年被稱「正科年」，今年甲辰年是正科年，許多地方的迎王平安祭在今年舉行。

烈嶼紀事

◆「西方」的正確念法

烈嶼有個地名「西方」，直覺是念「se-hong」，事實卻是指「住西邊的方姓聚落」，所以要念「sai-png」才對，和原來認知不一樣事情，讓我覺得很好玩。

◆初到烈嶼 谷歌鬼打牆

記得到烈嶼的第1天，跟老闆說，我晚上要到大金，夜裡再從大金回來。老闆很驚恐地看著我，本來是跟他租摩托車，後來他強烈建議我開車去。他怕我沒來過烈嶼，晚上騎金門大橋萬一風太大產生意外，堅持不要我騎摩托車。變成租摩托車，卻給我他的轎車開。因為路況不熟，老實說，谷歌導航也跟鬼打牆似地派不上用場，在烈嶼那幾天，猶如在迷宮的感覺。

◆烈嶼拜風雞與北風爺

在大金門，大家崇拜的就是耳熟能詳、可以鎮邪的風獅爺，可是小金門不拜風獅爺，這件事我第1次知道，原來小金拜的是風雞還有北風爺。

風雞信仰：烈嶼居民在各處豎立「白雞」塑像，用以鎮煞、剋蟻害與護宅。「白雞」為何稱為「風雞」？因民國88年第3屆鄉運會，烈嶼鄉以白雞做為吉祥物圖案標幟，搭上風獅爺的順風車，從此改稱為「風雞」，烈嶼因此成為「風雞的故鄉」。（2022年攝影）風雞信仰：烈嶼居民在各處豎立「白雞」塑像，用以鎮煞、剋蟻害與護宅。「白雞」為何稱為「風雞」？因民國88年第3屆鄉運會，烈嶼鄉以白雞做為吉祥物圖案標幟，搭上風獅爺的順風車，從此改稱為「風雞」，烈嶼因此成為「風雞的故鄉」。（2022年攝影）小金（烈嶼）的鎮風止煞崇拜有2：「北風爺」與「風雞」。「北風爺」俗稱黑面風王，立於島上西方社區往后宅的上坡路段，面向北方。塑像黑手黑臉，手持法器九節鞭。（2022年攝影）小金（烈嶼）的鎮風止煞崇拜有2：「北風爺」與「風雞」。「北風爺」俗稱黑面風王，立於島上西方社區往后宅的上坡路段，面向北方。塑像黑手黑臉，手持法器九節鞭。（2022年攝影）

◆昔日戰爭痕跡──軌條砦

國共對抗的戰爭時期，在烈嶼海邊留下「軌條砦」（音同「寨」），這些做成45度的鐵條，是昔日為防共軍登陸構築的防禦工事。王船在海邊點燃的一刻，背景畫面是過去金門經歷戰爭的遺跡軌條砦，構成一幅很特別、很有歷史感的畫面，我非常喜歡。

金門烈嶼青岐清水祖師廟送王船。燃燒的王船背景是昔日海邊防禦共軍登陸的軌條砦。（2022年攝影）金門烈嶼青岐清水祖師廟送王船。燃燒的王船背景是昔日海邊防禦共軍登陸的軌條砦。（2022年攝影）

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