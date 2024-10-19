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【藝術文化】CLASS PLAY 走進．學美 展現校園美感設計

2024/10/19 05:30

校園美感設計實踐計畫，將設計思維、美學造型，與學習環境結合。（記者董柏廷攝）校園美感設計實踐計畫，將設計思維、美學造型，與學習環境結合。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣設計研究院舉辦的「學美．美學5.0」校園美感設計實踐計畫，今年選出16組學校與設計團隊，攜手設計思考、美學造型，進行學習場景的美感改造。即日起至11月20日，在台灣設計館以「CLASS PLAY 走進．學美」，展出示範作品。

設研院表示，今年的改造案例呈現教育現場的趨勢焦點，包括因應創新教學法而亟需轉型跟進的教學場域，如雲林縣華南實小與台南市左鎮國中改造PBL（Project-Based Learning）專題式學習教室、澎湖縣澎南國中打造兼具在地與國際文化接軌的海島美感基地等。校園中的生活場景也被賦予更多無形的教育機能，如新北市自強國中改造位於校門口的傳達室，做為親師短暫會晤的第一線堡壘等。

繼去年完成首間特教教室（高雄市四維國小）改造後，今年新改造完成的台南市新化國小、雲林縣崇德國中，皆以提供特教生教育、活動與知覺動作訓練的教室為改造標的，並在設計上強調「普特融合」的包容性與應用性。

今年創新亮點之一，是利用所在鄉鎮或部落的特色文化，開發出獨樹一幟的「活教材」，讓學習觸角從原本制式的課堂向外擴展延伸。如位於新竹製茶重鎮的國立關西高中，擁有全台唯一且歷史悠久的製茶實習工廠，因時代變遷與產業凋零，曾見證台灣茶業歷史的珍貴機具逐漸閒置，此次設計進場後，校內聯合各科別老師們進行課程合作，並與改造團隊「十彥建築師事務所」及「米索空間設計」討論，開發出全新課程「製茶學：製茶設備之演進」。

以此為基石，設計團隊不僅將實習茶工廠的內部空間重新規畫為教學、實作及展覽3大區及其相對應之動線，更以鋪陳茶產業文史的沉浸式展示層次，將實習茶工廠打造為製茶產業博物館，並以「鎮校之寶」──檜木製望月型揉捻機做為迎賓的禮讚大使，延續老茶工廠的文化與精神。展覽詳詢台灣設計研究院官網。

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