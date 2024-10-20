【藝術文化】嘉美館丘智偉個展 捕捉城市建築的高架視野

丘智偉以裝置打造出高架橋結構，企圖還原城市建築、高架設施及橋梁等巨大身影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／嘉義報導〕由嘉義市立美術館主辦的「被高高架起的＿＿＿＿丘智偉個展」，展出丘智偉透過攝影、錄像與裝置藝術，捕捉嘉義市區進行鐵路高架化的過程，景觀一步步被改變的樣貌。即日起至11月3日在嘉美館2樓特展區登場。

自小在新北市和台北市成長的丘智偉表示，「隨著城市的建設與更新，城市景觀也隨之改變，在拆除跟重建的過程中，記憶也隨之汰換與更新。」他指出，當高架建設愈來愈多，生活於其中的人們，對快速變化習以為常，甚至不以為意。展覽便是喚起生活其中的人們，對周遭環境變化的觀察與省思。

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展場中以木材裝置打造出高架橋結構，置於展場中央，企圖還原城市建築、高架設施以及橋梁等巨大身影，並將其拍攝的高架橋攝影透過投影方式，連續撥放，不僅展現人們視野隨柱子愈來愈高的動態性，亦巧妙隱喻現代社會中，人們努力在各個階層往上爬的姿態。

嘉美館說明，自2021年底開始，丘智偉利用攝影記錄不同城市的樣貌，拍攝支撐人們日常生活的柱子和聳立的大樓，透過攝影的記錄，以及記錄後的裝置與再現，帶領觀眾重新觀看那些支撐起日常生活的高架建設，同時藉由藝術家拍攝的視角，看見嘉義鐵路高架化的現場，見證城市風景的變遷過程。

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