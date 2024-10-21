【藝術文化】台、墨藝術家聯手「捲入裝配」 一探全球勞動現狀

Cassandra Adame《02:47.05》回收黏土、繩索，尺寸依場地大小，2024。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／高雄報導〕由國立中山大學USR城市共事館計畫與校友服務暨社會責任中心舉辦的「捲入裝配：全球工廠在台灣與美墨邊境」特展，邀請台灣與墨西哥兩國共11位藝術家，透過繪畫、攝影、錄像、裝置藝術等16件作品，結合歷史、當代藝術等，企圖喚起觀者對勞權的省思。即日起至11月23日，在高雄市勞工博物館1樓登場。

台灣策展人之一李怡志表示，展覽今年5月先於墨西哥華雷斯城展出，再遷回台灣展出。他說明，「捲入裝配」除了擷取「裝配工」的勞動意涵，同時透過當時的社會勞動現象，也帶出整個大時代被捲入美蘇冷戰背景的狀況，並進一步思考當代勞工的議題。

請繼續往下閱讀...

展覽將台灣高雄加工出口區與墨西哥華雷斯城加工區兩地發展歷史並陳，對比台灣與美墨邊境於冷戰時期的加工出口歷史，探究跨國資本與勞動力遷徙等議題。其中，墨西哥藝術家Cassandra Adame的《02:27.05》以美墨邊境的跨國日常生活為靈感，作品名稱即是她每天進入美國工作前需要於橋上等待的時間。她將移動時所遇到或成為心裡倚賴的物件，以回收黏土重新陶燒創作，交織成一條巨大項鍊，諷刺裝配工廠的大量製造，展示其對抗邊界的方式；台灣藝文工作者吳庭寬作品《有人在這裡》則與在台的印尼移工共同創作，以玻璃纖維與照片記錄台灣移工們留下的地方性符號，重現他們為了生存遠渡重洋，在國與國之間移動的生活，與耗費青春的證明。展覽詳詢勞工博物館官方臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法