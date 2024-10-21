【家庭plus．讀者迴響】閒聊一下 詐騙就來電

閒聊一下 詐騙就來電

文／吳芳枝

拜讀9月13日〈別跟陌生人閒聊〉一文，我也有類似遭遇，還好機警地提前告知家人，才免於受騙上當。

那年，我們到東南亞旅遊，有一行程是參觀翡翠手鐲免稅店，現場珠寶璀璨閃耀，女士們精挑細選各式戒指、項鍊、手鐲。店裡有位男士走過來和我們打招呼，自稱來自台灣台中，經營珠寶玉石，台中也有分店，外子平時喜歡研究玉器，幾分鐘熱絡交談後，外子竟留下家裡聯絡電話給他。殊不知他鄉遇歹人，可能發生傷心事。

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那陣子常發生騙徒利用家人出國機會，向台灣家屬詐騙的事件，心裡覺得忐忑不安，立即向導遊借用電話告知家人，說明此事（那時還未使用手機）。

沒多久，兒子就接到陌生人電話，謊稱我們在旅遊途中車禍受傷，需要繳交醫院手術保證金，希望家屬匯款。還好我有先打電話叮囑，才攔阻並揭穿了詐騙的行徑。

每天接到詐騙電話不計其數，手法不斷翻新，完美的騙術，天衣無縫，讓人容易失去判斷力，信以為真而上當。

科技詐騙以AI製作，偽造影像及聲音方式行詐，令人防不勝防。接獲不明電話要提高警覺，冷靜釐清實際情況，才是自保的最佳方法。或撥打165專線查證，警方會立即協助釐清事實真相。

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