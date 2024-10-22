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【藝術文化】法國鋼琴家伊蓮葛莉茉再訪台 精湛琴藝饗樂迷

2024/10/22 05:30

伊蓮．葛莉茉將以其深厚的音樂造詣呈現一場經典3B作品的音樂盛宴。（兩廳院提供）伊蓮．葛莉茉將以其深厚的音樂造詣呈現一場經典3B作品的音樂盛宴。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕曾獲坎城年度古典唱片、金音叉獎等大獎的法國鋼琴家伊蓮．葛莉茉（Hélène Grimaud），睽違9年再登台，將於明（23）日晚間在台北國家音樂廳舉辦鋼琴獨奏會，詮釋貝多芬、布拉姆斯及巴赫／布梭尼的經典作品。

伊蓮．葛莉茉出生於法國，13歲就進入巴黎高等音樂學院，並於3年後奪得鋼琴演奏首獎，迅速在國際古典音樂界嶄露頭角。葛莉茉擁有與生俱來的特殊感官能力，亦即音符對她不僅僅是聲音，而是完整的視覺和情感體驗，這種獨特的「聯覺」豐富了她的音樂詮釋，讓每一顆音符都彷彿落在畫布上的油彩，甚至產生不同的觸感。

葛莉茉曾於2016首訪台時獲得極高評價，原定2018再訪台卻因受傷取消，結果直到今年才排出檔期。兩廳院表示，葛莉茉的鋼琴演奏以情感深邃、層次豐富著稱，此次演出的曲目也都首首經典，從貝多芬《E大調第30號鋼琴奏鳴曲》的夢幻旋律與內心哲思，到布拉姆斯《3首間奏曲》內省的情感和《7首幻想曲》中情緒的強烈對比，她運用精湛的技藝和細膩的觸鍵，深刻表現出音樂中的內涵與張力。

葛莉茉還將演出巴赫布／梭尼的《夏康舞曲》，此曲原是巴赫無伴奏小提琴曲的經典，由義大利鋼琴家兼作曲家布梭尼改編為鋼琴獨奏，賦予樂曲更豐富的聲響層次。兩廳院指出，雖然《夏康舞曲》原是一首具有舞曲節奏的作品，但在布梭尼的改編下，增添了崇高的意境，葛莉茉將展現其非凡的技巧，完美捕捉此曲的莊嚴與大氣，以及她對樂曲獨特的詮釋。詳詢OPENTIX。

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