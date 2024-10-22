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【藝術文化】蘇富比2024秋拍台北預展 乾隆三元轉旋瓶受關注

2024/10/22 05:30

〈清乾隆 御製洋彩粉青地描金內狩獵圖三元轉旋瓶〉（高22公分）被譽為唐英絕響。（蘇富比提供）〈清乾隆 御製洋彩粉青地描金內狩獵圖三元轉旋瓶〉（高22公分）被譽為唐英絕響。（蘇富比提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕蘇富比秋季環球拍賣台北預展昨（21）日在華南銀行國際會議中心登場，集紐約、日內瓦、香港拍賣珍品，估價逾60億台幣的拍品，聚焦中國藝術品、現代藝術及當代藝術鉅作。包括難得一見的〈清乾隆 御製洋彩粉青地描金內狩獵圖三元轉旋瓶〉，以及首登亞洲拍場的抽象表現主義巨匠馬克．羅斯科（Mark Rothko）作品〈無題（黃與藍）〉，都引發關注。

草間彌生1980年作的〈帽子〉，壓克力畫布，131x162公分。草間多年來的忠實支持者高橋龍太郎醫生，收藏此作逾25年後，首度釋出。（蘇富比提供）草間彌生1980年作的〈帽子〉，壓克力畫布，131x162公分。草間多年來的忠實支持者高橋龍太郎醫生，收藏此作逾25年後，首度釋出。（蘇富比提供）

熟悉故宮的人應該都看過明星展件〈轉心瓶〉，是一種轉動瓶頸就可見花草游魚如走馬燈般移動的陶瓷精品。〈清乾隆 御製洋彩粉青地描金內狩獵圖三元轉旋瓶〉簡單說就如3個連在一起的轉心瓶。蘇富比表示，景德鎮御窰廠督陶官唐英（1682–1756年），為迎合皇帝對機械裝置與文玩的喜愛，費盡心思燒造瓶身可動的鏤空轉旋瓶，融合無數巧技，無論是設計、製胎、釉燒、釉上彩繪，皆需完美精準，尤其「三元轉旋瓶」構思妙絕、機制奇巧，更勝群英。

為將3瓶合一，除大幅增加各別燒造之構件數量，並加入精巧準確的機械齒輪構造，只需輕輕轉動其中一瓶的頸部，3件各自獨立的內瓶，皆得以連動轉旋。3瓶共8屏，自鏤空處往裡看時，宛若透過窗櫺欣賞戶外風景，隨著畫面轉動，可見皇家在山林行圍，弓手箭在弦上，騎士快馬馳騁，獵犬相隨。此作也被視為唐英畢生成就之巔，預期成交價將逾2億台幣。

此外，草間彌生迄今已知帽子主題畫作中尺幅最大的〈帽子〉（1980），首登拍場，預期成交價也可望破2億台幣。預展將展出至今日下午6時。

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