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【自由副刊】 王兆基／即興哀歌
◎王兆基
◎王兆基
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即興地被電流呼喚名字
即興地歌唱沉默的世代
即興地開除衣服換另一套面目
即興地揮動不雅的旗幟
即興地垮掉像爛牛仔褲的青年：可樂的針筒與洞穴
即興地寫作演奏身體是一種劇場
即興地入院體檢 排練死亡
即興地悲即興地跳水以水葬抬著水面的木船走動
請繼續往下閱讀...
即興地離境即興失去我的國我的天我的父如井繼續空望
即興地飾演群眾飾演聾啞人士去辨認語言
即興地輸入奢侈品的太古廣場
即興地打造一張沒有椅腳的椅子
即興地坐下在馬路的中央像不懂律法的大象
即興地老便老土如銅像的影子淹在我背後永遠的地方
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即興地即興。即興地醉便即興地釀製
一隻不即興的水鬼
於是泳池
我調酒的手著火了
詞在起霧
我得到了之間的形狀
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