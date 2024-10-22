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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 王兆基／即興哀歌

2024/10/22 05:30

◎王兆基◎王兆基

◎王兆基

即興地被電流呼喚名字

即興地歌唱沉默的世代

即興地開除衣服換另一套面目

即興地揮動不雅的旗幟

即興地垮掉像爛牛仔褲的青年：可樂的針筒與洞穴

即興地寫作演奏身體是一種劇場

即興地入院體檢 排練死亡

即興地悲即興地跳水以水葬抬著水面的木船走動

即興地離境即興失去我的國我的天我的父如井繼續空望

即興地飾演群眾飾演聾啞人士去辨認語言

即興地輸入奢侈品的太古廣場

即興地打造一張沒有椅腳的椅子

即興地坐下在馬路的中央像不懂律法的大象

即興地老便老土如銅像的影子淹在我背後永遠的地方

即興地即興。即興地醉便即興地釀製

一隻不即興的水鬼

於是泳池

我調酒的手著火了

詞在起霧

我得到了之間的形狀

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