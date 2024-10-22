【家庭plus．香草隨食札記】紫錐花 提升免疫力

成熟的種子球像刺蝟或海參，可以收集種子，來年春天再行育苗。

文、圖／蔡以倫

紫錐花又稱松果菊，是源自於北美洲的藥用植物。

紫錐花（Echinacea）因具有調節免疫功效，近年來在歐美保健品市場廣受歡迎。橙黃色的筒狀花如松果般碩大，紫色花瓣下垂，非常賞心悅目。花期長達一兩個月，是極佳園藝造景植物。若能克服夏季高溫高濕，紫錐花可多年繁衍不息，成為香草花園裡最具人氣的主角。

紫錐花又稱松果菊，是源自於北美洲的藥用植物。三百多年前，印地安人已經使用它來內用外敷，處理蟲蛇咬傷、感冒發炎等症狀。約百年前，歐洲藥理學者發現紫錐花富含許多活性成分，有免疫刺激作用，逐步開發出預防感冒與流感的膳食補充品。

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如今，紫錐花與大蒜並列為「提升免疫力」的明星保健品。業者以研究佐證，服用膠囊可減少流感發生，並縮短病程。即使停止服用，其效果仍可持續約10天，激發免疫反應。也因此，懷孕、體虛、免疫紊亂者要謹慎使用。

在國外，紫錐菊有近十種品種，花色各異，其中僅有白色、狹葉品種可為藥用。台灣花市目前可見多為狹葉品種，多年前曾經買回種植，耐熱耐旱，是少見的夏花香草植物，令人驚喜。

紫錐菊是宿根多年生植物，因原生於北美溫帶，在台灣栽培，夏季高溫高濕是硬傷。雖說紫錐花具一定耐熱性，但應以攝氏35度體感溫度為界，過高仍會導致衰亡。其次是避免密植，排水要好，夏雨濕熱，容易導致根腐病。

入秋後，紫錐菊凋落準備冬眠。可採收地表5公分以上植株，剪段烘乾泡茶。成熟的種子球像刺蝟或海參，可以收集種子，來年春天再行育苗。它的地下宿根也有藥用功能，次年會再次萌芽生長。若種植環境適宜，紫錐花是低度維護的懶人植物，持續為庭園增添色彩。（作者為淡水香草街屋主人）

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