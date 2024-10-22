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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】小公寓 大幸福

2024/10/22 05:30

小公寓 大幸福小公寓 大幸福

文／Gillian

我們家座落在地狹人稠的市中心，是一個小小的三房公寓。阿嬤來家裡作客，坐了半小時，就嚷嚷著不習慣。比起阿嬤家深幽的大透天，我們家實在太小了。

有一天，我忍不住感歎著，家裡的空間太小，東西無處安放。正當我苦惱之際，3歲女兒卻突然說道：「可是我覺得我們家好大，超大，屋頂也高。」我心中一震，孩子畢竟未經世事，沒看過真正的大房子。再沉澱一會兒，我竟然感受到了她的智慧，從她的眼光重新審視這間房子。的確，她並未受到成人世界瑣碎思緒的困擾，只是單純地享受著家中的每一個角落，充滿了她的玩具和快樂。

這樣的生活，教會了我們許多事。首先，收納成了一門藝術，因為空間有限，所以我們學會了不讓雜物亂七八糟地擺放，從而使得家中的每一個角落都保持著整潔，整理起來也非常容易，加點植栽，就成了簡單布置的巧思。

即使空間狹小，但我們的家卻充滿了溫馨和舒適。我們並不需要一個空蕩蕩的大房子去感受孤單，因為在這個溫馨的小家裡，享受著彼此的陪伴、彼此的關愛。這裡是真正的金窩銀窩，比任何地方都更溫暖。

我們也學會了簡單生活的美好。不需要太多繁瑣的物品，只要夠用就好，懂得了「less is more」的道理，學會了斷捨離，對物質的追求只要夠用就好，將不需要的東西送給那些需要的人，從而讓自己感到更加滿足和幸福。

在這個小小的空間裡，我們不斷地學習著，感受著生活的豐富和智慧。這裡或許不是最豪華、最寬敞的地方，但卻是最溫馨、最幸福的家。

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