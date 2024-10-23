【藝術文化】法國大提琴新星卡蜜兒．托瑪首訪台 攜手高市交獻演《永不放棄》

大提琴家卡蜜兒．托瑪將首訪台演出。（高市交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕近年在古典樂壇備受注目的比利時-法國大提琴新星卡蜜兒．托瑪（Camille Thomas），將於27日首訪台，攜手由指揮吳曜宇帶領的高雄市交響樂團，在「自由．自在」音樂會中，共同呈獻土耳其當代作曲家法佐．賽依（Fazil Say）知名的大提琴協奏曲《永不放棄》，此曲也是作曲家特別為托瑪創作，由首演大提琴家親自在台演出，相當難得。

托瑪出生於巴黎，4歲開始學習大提琴，2006年移居柏林，於漢斯．艾斯勒音樂學院畢業後，進入威瑪李斯特音樂學院學習研究生課程；2013年發行第1張唱片後，迅速在古典樂界打響名聲，受眾多音樂節邀請，也曾與多位著名指揮家與樂團合作演出。

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托瑪於2016年邀請好友賽依為她譜寫大提琴協奏曲，而在新曲構思過程的2016至2018年間，法國及土耳其都發生恐怖攻擊，使原本就關注人權議題的賽依大為震驚，藉音樂發出「對自由與和平的哭喊」，新作就命名為《永不放棄》，由托瑪於2018年4月在巴黎首演。

樂評人蔡永凱表示，在《永不放棄》中可以聽見賽依透過獨特的和聲語彙和演奏指示，讓西方樂器煥發出東方聲響，主奏大提琴悠遠、綿長，宛如蒼涼笛聲；「協奏曲」中的樂團部分也相當精采、困難。托瑪在巴黎首演後，曾前往伊斯坦堡演出，親眼見到聽眾在聆聽時哭泣，讓她決定將此曲收錄於2020年的《希望之聲》專輯中。之後因全球疫情重創樂壇，國際間也持續發生種種侵害人權的事件，讓托瑪更深化對這部作品的理解。

「自由．自在」音樂會除《永不放棄》之外，高市交將於上半場以音樂家高大宜吉普賽風的《加蘭塔舞曲》開場；下半場演出伯恩斯坦的《西城故事交響舞曲》，是作曲家將其譜曲的音樂劇《西城故事》中的舞曲改編為管弦樂作品，風格多元，包含美國爵士樂的激情衝勁與拉丁樂曼波的自由搖擺，成為伯恩斯坦管弦樂作品中最受歡迎的作品。

10月27日下午在衛武營音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

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