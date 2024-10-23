【藝術文化】走進「千年俯瞰400」特展 一探西拉雅族生活歷史

南科考古館「千年俯瞰400：走向西拉雅族的原住民考古」特展，呈現西拉雅族悠久的生活歷史與民族發展。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕南科考古館「千年俯瞰400：走向西拉雅族的原住民考古」特展，以台南土地上的原住民族西拉雅族為主題，展示西拉雅族人參與考古發掘行動的過程與結果，藉此呈現西拉雅族的生活歷史與民族發展，昨在新化口埤實小學童的西拉雅族語合唱聲中開幕，展出內容包括考古文物及十字繡等，展期即日起至明年3月2日。

根據考古發掘出土的文物，證明西拉雅族人世居台南已超過400年。（記者劉婉君攝）

新化口埤實小合唱團穿著西拉雅族傳統服飾，演唱族語歌曲，為特展揭開序幕，也讓現場民眾感受到西拉雅族語的音韻之美。特展以「走向西拉雅」、「重返蕭壠」、「堆疊千年」、「祖先智慧」、「綿延千年」等5大主題，講述台南土地千年前的故事。

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一進入展廳，首先映入眼簾的是以西拉雅族視角看待荷蘭人來台活動的地圖，希望藉此反思台灣的歷史。互動展區展示西拉雅族正名運動的標語與手拿牌，見證西拉雅族為文化認同與權益奮鬥的歷史，參觀民眾可以在現場的平板寫下自己的想法，即時投影至背景影片，象徵與西拉雅族並肩前行；「十字繡創意積木牆」可以體驗西拉雅族繡紋圖案創作。

館方指出，考古發掘出土的文物，證明西拉雅族人世居台南已超過400年，隨著不同政權的統治，西拉雅族文化產生重大的變遷。近年來，西拉雅族除了運用口傳神話、文獻資料，更結合考古發掘，進行西拉雅族舊社的追溯與確認。

配合特展，11月還推出「史前文物有皂型」體驗活動，12月則有「畫出你的西拉雅」，讓民眾更親近了解西拉雅文化及蔦松文化的特色。文化部主任秘書陳登欽表示，特展藉由成功大學協助以及吉貝耍、蕭壟社族人的共同參與，訴說西拉雅族人在這片土地生活的光景及文化軌跡，也響應「台灣文化日」的意義，讓新世代的歷史文化被世界看見。

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